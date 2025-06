A sessão será conduzida por The Kynd Space, e decorrerá entre as 9h30 e as 10h30, com check-in às 9h00. O cenário, com vista a 360º graus sobre Lisboa, é apenas o ponto de partida para uma experiência adaptada ao nível de cada pessoa, que contribui para aumentar a flexibilidade do corpo, e sincronizar o movimento com a respiração.

“Com vagas limitadas a 35 participantes, a inscrição é gratuita, mas obrigatória, e deve ser feita através da página de Instagram do amoreiras360view. Os interessados apenas necessitam de levar a sua garrafa de água, uma vez que o material (tapete e blocos) será assegurado pela Oysho”, informa a organização da iniciativa.