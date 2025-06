Desde 1985 até 2025 muita coisa mudou na vida de Gustavo Brito, mas a paixão pelo design sempre foi uma constante. Decidido a dar continuidade ao legado familiar no setor do mobiliário, na década de 1980 o arquiteto mudou-se para a capital e decidiu abrir a Paris:Sete.

O que começou como um espaço onde eram comercializadas peças de fabrico próprio da sua unidade em Gondomar, depressa se transformou numa montra que reunia algumas das marcas de design mais prestigiadas a nível internacional e que, até aos dias de hoje, continuam a inspirar gerações em todo o mundo.

"Temos as marcas mais interessantes no mercado europeu", explica Gustavo Brito, fundador da Paris:Sete, ao SAPO Lifestyle sobre as referências que fazem parte do seu universo e dão resposta a quem quer trazer design, inovação e exclusividade para dentro de sua casa. "Aquelas que nos tocam mais diretamente e que, inclusivamente, influenciaram a nossa maneira de ver são a Vitra, a USM, a B&B Italia e a Flos na iluminação."

Como forma de assinalar o seu 40.º aniversário, a marca preparou uma tripla celebração: o lançamento de um livro comemorativo onde dá a conhecer o seu percurso, a inauguração de um novo showroom no centro de Lisboa e uma exposição intitulada "40 Anos/40 Peças".

Depois de ter passado pela Calçadinha do Tijolo, pela Avenida 24 de Julho e pelo Largo de Santos, decidiu abrir um novo showroom que encontrou no Príncipe Real a sua nova morada. Para além da curadoria de peças únicas, a marca pretende continuar a destacar-se naquela que é a sua principal área de atuação: o aconselhamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e design de interiores.

"O objetivo, ao vir para esta zona da cidade, é rejuvenescer um pouco o nosso leque de clientes. Sentimos que a camada mais jovem já quer ter produtos de muita qualidade em casa. O tema da ecologia também nos acompanha porque são peças que duram e que não perdem valor", salienta.

E porque uma celebração nunca vem só, todos aqueles que, até dia 21 de junho, passarem pelo número 235 da Rua da Escola Politécnica vão poder mergulhar a fundo na história das peças que ajudaram a fazer da Paris:Sete uma referência a nível nacional.

Na exposição "40 Anos/40 Peças" — que partilha o título com o livro — os visitantes vão poder conhecer ao vivo e a cores uma seleção de mais de duas dezenas de artigos que marcaram o panorama do design. "São peças do movimento moderno a que, todas elas, atribuímos histórias", afirma.

A poltrona Wassily, desenhada por Marcel Breuer em 1925, o sistema Haller, desenhado por Fritz Haller e Paul Scharer Jr. em 1963, os relógios Wall Clocks de George Nelson, criados entre 1949 e 1960, os candeeiros Cesta, desenhados por Miguel Milá em 1962, ou o sofá Camaleonda, de Mario Bellini lançado em 1970, são alguns dos clássicos dos últimos 100 anos em exposição.

