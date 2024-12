Para Dulce Neves, fundadora e manager da Banema Studio, a MOR Design "é uma marca que para nós se distingue pelo compromisso inabalável com a qualidade, valorização da mestria do trabalho artesanal e intemporalidade do design", refere em comunicado.

"Desde o início, um dos nossos compromissos tem sido valorizar e promover o melhor do design português, e é um privilégio ser uma das plataformas a contribuir para levar peças desenhadas por tantos nomes que admiramos a um público ainda mais vasto", acrescenta.

Com esta parceria, as peças da MOR Design passam a estar disponíveis nos dois espaços Banema Studio, localizados no Porto e em Lisboa. Esta união vem solidificar o posicionamento das duas marcas como promotoras de um design intemporal, que alia inovação, funcionalidade e o mais alto nível de mestria artesanal.

Para celebrar a colaboração, a MOR Design e a Banema Studio organizam, no dia 13 de dezembro, às 17h, uma conversa com Manuel Aires Mateus, um dos mais conceituados arquitetos portugueses e membro do portefólio da MOR Design. Reconhecido pela sua capacidade de transformar o espaço através de uma linguagem arquitetónica única e inovadora, Aires Mateus é um dos principais expoentes da arquitetura portuguesa no cenário global.

A conversa será moderada pela jornalista Gaia Lutz e vai abordar temas como: os valores que fundamentam o trabalho, o impacto da cultura portuguesa, os desafios e oportunidades do setor criativo em Portugal e ainda o papel do design e da arquitetura como motores de inovação e identidade cultural.