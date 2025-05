O evento criado por Michèle Fajtmann em plena pandemia regressa com mais força, mais bairros, mais criadores e um compromisso claro: dar visibilidade ao design como cultura, identidade e linguagem urbana.

De 28 de maio a 1 de junho, Lisboa volta a celebrar a criatividade com mais de 250 designers, dezenas de espaços abertos à cidade e uma programação que mistura tradição, inovação e pensamento crítico. A LDW é muito mais do que uma agenda de exposições: é uma verdadeira ocupação cultural da cidade.

Se não sabe por onde começar, aqui estão alguns destaques.

1. “Sobre Mesa” — Arquivo Aires Mateus

Esta é a exposição âncora da LDW 2025. Curada pelo estúdio espanhol MUT Design e pelo designer português João Xará, “Sobre Mesa” mergulha na arte de prolongar o tempo à mesa, uma prática profundamente enraizada na cultura ibérica. Reúne cerca de 20 peças de design — de nomes estabelecidos e talentos emergentes — que partilham uma mesma vocação: criar espaço para a convivência e a contemplação.

2. Young Design Generation — MUDE

O futuro do design passa por aqui. De um total recorde de 157 candidaturas, foram escolhidas 20 peças para exposição no MUDE, lado a lado com a mostra permanente “Para que Servem as Coisas?”. Esta exposição mostra como as novas gerações desafiam convenções e propõem novas leituras sobre o papel dos objetos na nossa vida quotidiana.

3. LDW TALKS — MUDE (30 de maio)

Um dia inteiro de conversas com propósito, pensadas para provocar reflexão e ação. De manhã, o foco é o “Design Otherwise”, com uma abordagem transdisciplinar sobre o humano e o não-humano. À tarde, o debate passa para o território do património, com temas como o “savoir-faire” e a capacitação local. A encerrar, uma sessão de autógrafos com Emmanuel Babled, que apresenta o seu novo livro, A Mão dos Outros.

4. Locke Rising + Portugal Manual — Hotel Locke de Santa Joana

No coração de um convento do século XVII, o Hotel Locke transforma-se no hub oficial da LDW25. A exposição Locke Rising dá palco à nova geração de criadores lisboetas, incluindo Mariana Ralo, AB+AC Architects e Terrakota. A isto junta-se uma colaboração com a rede Portugal Manual, com um podcast aberto ao público. Criatividade, história e contemporaneidade convivem no mesmo espaço.

5. “The Chairman” — Branca Lisboa

Marco Sousa Santos, uma das vozes mais influentes do design nacional, revisita 15 anos de trabalho com um objeto que desafia todos os limites: a cadeira. Esta exposição é mais do que uma retrospetiva, é um ensaio visual sobre ergonomia, estética e persistência.

6. “Perspective & Matter” — Luso Collective, em Marvila

Depois de uma apresentação marcante em 2024, o coletivo de jovens designers regressa a Marvila com uma nova mostra que interroga a perceção e a matéria no design contemporâneo. Uma cenografia imersiva e provocadora, onde o diálogo entre forma e função é levado ao limite.

7. “The Echo of Raw Materials” — Roca Lisboa Gallery

Sustentabilidade com substância. Nesta exposição com curadoria de Wesley Sacardi, 12 designers e artesãos portugueses apresentam peças desenvolvidas a partir de matérias-primas recuperadas. Um elogio à reutilização e à consciência ambiental através do design.

8. Cabrita Reis x Cadeira Portuguesa — QuartoSala

Pedro Cabrita Reis reinterpreta um ícone do design nacional: a Cadeira Portuguesa. O resultado é uma edição exclusiva de 25 peças, em colaboração com a BICAchair. Uma fusão entre arte contemporânea, funcionalidade e simbolismo, que estreia na LDW.

9. Matéria + BORA + ALPI — Banema

Três razões para parar na Banema:

A nova coleção Matéria, assinada por Diogo Amaro, bolseiro Homo Faber.

O lançamento do BORA, coletivo que dá nova voz ao design português.

Uma instalação site-specific criada com folheados de madeira inovadores da italiana ALPI. Tudo pensado para quem valoriza a experimentação material e conceptual.

10. “Perspectives of Belonging” — Galeria Novo Banco

Nesta mostra, o design português cruza-se com uma das maiores coleções de fotografia corporativa da Europa. Uma curadoria que põe em diálogo objetos utilitários e imagens com forte carga poética, abrindo espaço para pensar o lugar que ocupamos e como o habitamos.

11. “Kukua” — Emmanuel Babled, Prime Matter Gallery

O designer francês Emmanuel Babled apresenta pela primeira vez em Portugal o projeto Kukua, desenvolvido na Tanzânia em parceria com a WomenCraft, uma organização que capacita mulheres artesãs. Três coleções nascem desse encontro entre culturas e saberes manuais. Uma celebração da colaboração internacional e do design como ferramenta de transformação social.

12. Coletivo 284 + Nini Andrade Silva + SoftRock

Nesta exposição colaborativa, o Coletivo 284 junta-se a dois nomes fortes da cena criativa nacional para apresentar uma proposta que cruza arte, matéria e espaço. Uma fusão ousada que desafia classificações e convida ao espanto.

13. Lançamentos e estreias

Tilburg, a nova marca portuguesa de artigos para a casa, estreia-se na galeria Criatura, no Palácio Verride.

Noé Duchaufour-Lawrance apresenta Xisto, a sua 7ª coleção, na galeria Made in Situ.

A Companhia Portugueza do Chá lança uma caixa de edição limitada, ilustrada por Mantraste, que presta homenagem ao design e à tradição.

14. Itinerário Ajuda/Belém/Restelo

Foi criado um percurso especial com oito ateliers localizados nesta zona menos explorada de Lisboa. Uma proposta perfeita para famílias, visitantes curiosos e todos os que querem redescobrir a cidade com novos olhos — e boas ideias.

A maior parte dos eventos tem entrada livre. Consulte o programa completo e planeia o teu roteiro personalizado em www.lisbondesignweek.com.