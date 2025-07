De Gondomar para o mundo: a história centenária da Topázio

Nascida do trabalho minucioso com o ouro, a Topázio tornou-se internacionalmente reconhecida pela excelência na produção de peças em prata, combinando técnica artesanal, design e inovação.

Na fábrica, o tempo parece desacelerar. O som ritmado dos martelos, o brilho da prata trabalhada à mão e os gestos meticulosos dos artesãos revelam uma dedicação rara. Técnicas como o cinzelado, o embutido, o polimento manual ou a fundição artesanal continuam a ser executadas com rigor, por mestres que transmitem os seus conhecimentos às novas gerações. A Topázio preserva esse património imaterial e faz dele o centro da sua identidade, apostando também em inovação, sustentabilidade e design contemporâneo.

Ao longo das últimas décadas, a fábrica transformou-se num verdadeiro centro de memória e experimentação, onde tradição e vanguarda caminham lado a lado. O compromisso com a valorização humana, a formação contínua de novos talentos e a utilização de energias renováveis reforçam a visão da marca: um luxo consciente, duradouro e responsável.

No âmbito das comemorações dos seus 150 anos, a Topázio convidou 15 artistas e designers — portugueses e internacionais — para reinterpretarem uma jarra icónica da marca. Com curadoria de Toni Grilo, esta coleção limitada reúne nomes como Joana Vasconcelos, Marco Sousa Santos (Branca Design), Guto Requena, Manuel Aires Mateus, entre outros. As peças resultantes — expostas inicialmente no MUDE, em Lisboa, e atualmente na Casa Branca do Gramido, em Gondomar — simbolizam cada uma das décadas vividas pela marca e ilustram como a prata continua a ser uma matéria viva, capaz de traduzir emoções, ideias e heranças culturais.

Estas colaborações mostram uma prata em diálogo com a arte contemporânea, o design de autor e a expressão escultórica. As peças evocam passado e futuro, tradição e inovação, celebrando a interligação entre história, arte e vanguardismo. São também um reflexo da abertura da marca ao mundo, mantendo a sua alma portuguesa intacta.

A Topázio assume ainda um papel de destaque na criação de peças para momentos marcantes da vida, como casamentos, baptizados, aniversários e outras celebrações familiares. Com uma oferta que vai desde talheres personalizados e jarras decorativas até jóias e objectos simbólicos, as suas peças são pensadas para atravessar gerações. A possibilidade de gravações, datas, brasões ou mensagens especiais transforma cada criação num gesto de afeto e memória, perpetuando histórias familiares através do brilho da prata.

Hoje, visitar a Topázio é uma experiência única. Com marcação prévia, é possível acompanhar todas as fases de produção, visitar o arquivo histórico, onde repousam moldes centenários e peças únicas, e observar ao vivo o trabalho dos mestres artesãos. Para designers, arquitetos, curadores, marcas ou turistas curiosos, é uma imersão num dos mais notáveis legados da ourivesaria portuguesa.

A Topázio é mais do que uma marca. É um testemunho vivo do talento português e uma das mais bonitas expressões daquilo que Portugal faz bem.

Ao decorar — ou reinventar — a sua casa, escolha peças que contem histórias. A prata trabalhada à mão pela Topázio não é apenas um elemento decorativo: é um legado vivo da ourivesaria portuguesa, capaz de transformar um ambiente com brilho, carácter e autenticidade. Porque uma casa com memória faz bem.

Num projeto de reabilitação, por exemplo, um centro de mesa em prata Topázio foi integrado no hall de entrada e personalizado com a data da conclusão da obra. Mais do que um apontamento estético, a peça tornou-se um marco simbólico — ligando o passado do espaço à sua nova vida, e conferindo-lhe um sentido de permanência e identidade.

