Com raízes em Alcobaça, a Woodcraft Gudila nasceu de um reencontro de dois criativos com formação artística, que estudaram juntos na área de Artes e Ofícios e acabaram por formar uma família. Gualter tem formação em pintura, desenho e gravura na escola ARCO, em Lisboa, e Diana é designer de comunicação com duas décadas de experiência no setor da mesa, em materiais como porcelana, vidro e cristal. O nome da marca reflete essa união familiar e criativa: Gu de Gualter, Di de Diana e La de Laura, a filha que também partilha o amor pela arte.

Woodcraft Gudila, a marca portuguesa que dá nova vida à madeira esquecida Woodcraft Gudila

A ideia para a Woodcraft Gudila surgiu de forma quase instintiva, ao limparem um pequeno terreno com bosque, onde encontraram árvores caídas ou mortas. Em vez de descartar a madeira, quiseram dar-lhe uma nova vida — um gesto de respeito e gratidão pela natureza que os rodeia. O presente de aniversário de Diana para Gualter — um kit para talhar colheres — acabou por ser o ponto de partida. Entre passeios pelo bosque e tardes a esculpir, nasceram as primeiras peças… e o projeto ganhou forma.

A Woodcraft Gudila trabalha sobretudo com madeira que, de outra forma, seria considerada desperdício: troncos de poda, árvores caídas, ramos secos. Ainda assim, com o crescimento da produção, nem todas as peças podem ser feitas exclusivamente com este tipo de material. No entanto, a preferência continua a recair sobre as madeiras autóctones e menos valorizadas, como o carvalho, castanheiro, nogueira e a oliveira — esta última, uma das mais desafiantes de trabalhar, mas também das mais belas quando finalizada.

Cada peça é feita à mão, com atenção ao detalhe e ao caráter único de cada fragmento de madeira. Como explicam os criadores, “nenhuma peça é exatamente igual” — os veios, nós e as fissuras tornam cada objeto verdadeiramente singular. A Woodcraft Gudila transforma essas imperfeições em valor, criando objetos utilitários, escultóricos e decorativos com uma estética minimalista, natural e intemporal.

A marca também desenvolve séries personalizadas para projetos especiais, como hotéis, restaurantes ou lojas. Tudo é pensado à medida, com o mesmo cuidado e atenção ao detalhe. Como dizem os próprios criadores: “Somos alfaiates a fazer peças de madeira.”

A Woodcraft Gudila é, acima de tudo, uma história de amor: à natureza, à arte e à madeira. Um convite para abrandar, observar e valorizar aquilo que é feito com tempo, com mãos e com alma.

Dica de decoração:

Dê um toque orgânico e autêntico à sua casa com peças em madeira natural. Objetos feitos à mão, como os da marca portuguesa Woodcraft Gudila, são perfeitos para trazer calor e personalidade a qualquer espaço. Use uma peça escultural no centro da mesa, uma tábua de madeira como base para velas ou um objeto decorativo numa prateleira — cada detalhe conta. Além de únicos, são sustentáveis e carregam a beleza imperfeita da natureza, tornando a sua casa ainda mais especial.

