Criada por João Girbal (Lisboa) e João Maria André (Porto), a Dipløria Boardshorts é uma marca de swimwear masculina com uma identidade forte e um compromisso claro: produzir calções de banho resistentes, ecológicos e feitos para durar, pensados para quem vive entre ondas e maresia.

Dipløria: o nome que vem do fundo do mar

O nome Diploria não foi escolhido ao acaso. Refere-se a um género de coral duro, conhecido pela sua estrutura semelhante a um cérebro e pela importância vital nos ecossistemas marinhos tropicais. É essa imagem — de inteligência natural, longevidade e resistência — que a marca quer evocar.

Mais do que uma homenagem à vida marinha, o nome é um verdadeiro manifesto. Reflecte uma filosofia de vida consciente, que liga o surf à preservação do oceano, e que valoriza o equilíbrio entre estética, funcionalidade e sustentabilidade.

Moda com propósito, feita em Portugal

Produzida localmente com materiais de alta qualidade e práticas sustentáveis, a Dipløria Boardshorts aposta num modelo de consumo responsável. Cada peça é desenvolvida com atenção ao detalhe, numa abordagem slow fashion que recusa o descartável e promove o duradouro.

As colecções são pensadas para resistir ao tempo, às ondas e ao quotidiano de quem está em sintonia com a natureza. São calções que carregam histórias, feitos por quem vive o mar de forma autêntica — e por isso, são muito mais do que simples peças de roupa.

Dois ocean minds por trás da marca

João Girbal, lisboeta e surfista desde os seis anos, formou-se em Gestão do Desporto, com especialização em Marketing. Depois de passar pela Glovo como Account Manager, decidiu lançar-se numa aventura que unisse os seus valores, criatividade e ligação ao mar, num side project.

João Maria André, do Porto, começou a surfar aos 12 anos e chegou a representar Portugal na Seleção Nacional de Surf. Com formação em Gestão pela Universidade Católica e experiências profissionais no Brasil e na área de publicidade da Glovo, trouxe à Dipløria uma visão global e uma paixão enraizada pelo oceano.

O futuro é azul — e responsável

Num mercado cada vez mais atento ao impacto ambiental da indústria da moda, a Dipløria Boardshorts surge como um exemplo inspirador de como o design português pode ser ético, funcional e de estilo.

Com um nome exótico, um propósito claro e raízes bem plantadas na cultura costeira portuguesa, a marca reforça a importância de pensar com o coração - e com o cérebro - debaixo de água.

Sabias que alguns calções de surf já são feitos a partir de redes de pesca recicladas?

Marcas portuguesas como a Dipløria Boardshorts estão a usar materiais sustentáveis, como poliéster reciclado e tecidos regenerados, para criar peças resistentes ao sal, sol e tempo.

É o surf a inspirar a moda com propósito — menos plástico no oceano, mais consciência na praia.

Faz bem ao planeta. Faz bem à pele. Faz bem a Portugal.

