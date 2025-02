A arte da cerâmica Raku nasce num cantinho do Alentejo

Yishai Simon é o artista que põe as mãos na Terra, na Água, no Ar e no Fogo para criar cerâmica com técnicas ancestrais japonesas, com especial enfoque em Raku. Uma técnica especial que ganhou estatuto de arte. O termo Raku remete à abordagem simples e natural de fazer cerâmica. Caracterizada pela beleza imperfeita dos objetos, a utilização desta técnica resulta em peças com atributos estéticos únicos, pela imprevisibilidade de todo o processo.

As criações de Naiim Pottery apresentam objetos funcionais que transcendem a sua utilidade e se tornam verdadeiras peças de contemplação. Um exemplo marcante são os seus lavatórios ondulantes de cores metálicas. Um elemento subestimado, mas indispensável na vida moderna e que pode assumir um papel central na redefinição do espaço, convertendo o ato quotidiano de utilizá-lo numa experiência sensorial e estética. Da mesma forma que os lavatórios elevam o ambiente além do funcional, outras criações da marca seguem a mesma filosofia, como as urnas ou os vasos, que de utilitários se convertem em peças contemplativas, graças à forma, à textura e ao acabamento artesanal.

O resultado final nas peças de Naiim Pottery é sempre imprevisível, refletindo a beleza natural e os efeitos únicos dos processos artesanais, o compromisso com a sustentabilidade é uma constante inabalável. O atelier promove o valor do design consciente, adotando uma abordagem integrada de zero desperdício, onde cada recurso é aproveitado ao máximo. Os materiais utilizados são cuidadosamente selecionados, privilegiando argilas de origem sustentável e pigmentos ecológicos, livres de compostos tóxicos. Além disso, os processos de produção minimizam o consumo de energia, e as técnicas de queima seguem práticas de baixo impacto ambiental.

Naiim Pottery inspira uma ligação harmoniosa entre arte, ética e responsabilidade ambiental, elevando a cerâmica ancestral com uma visão sustentável e inovadora.

