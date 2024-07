Lembro-me bem das peças da Vista Alegre na casa da minha avó. Era sempre um momento especial quando a minha mãe usava a porcelana da Vista Alegre para as refeições em família. Aquelas peças não eram apenas utensílios; eram memórias e histórias vividas. A marca sempre esteve presente nos momentos importantes e festivos da nossa família e hoje no meu dia a dia também.

A tradição continua na minha sala, onde uma das minhas peças de design favoritas é uma magnífica peça de cristal que não é apenas um objeto decorativo, é um elo com o passado, uma peça que liga gerações e continua a contar a história desta vez da minha família, já que foi um presente do meu casamento.

Vista Alegre não é apenas sobre porcelana e cristal; é sobre a herança e a continuidade de um legado. Cada peça é um testemunho do artesanato meticuloso e da paixão pela arte. A fábrica-museu em Ílhavo é uma prova viva dessa rica história, convidando todos a explorar e descobrir a dedicação e o talento por trás de cada criação.

Ao celebrar estes 200 anos, a marca convida todos a fazer parte da sua história, que é contínua. Porque, afinal, a história da Vista Alegre é uma história que se conta comigo mas também consigo, com todos nós.

É em Ílhavo que vamos descobrir, celebrar e continuar esta tradição que enriquece as nossas vidas com beleza e significado.

A história da Vista Alegre começa em 1824, quando José Ferreira Pinto Basto, um empresário visionário e abastado, fundou a Fábrica de Porcelana, situada na freguesia de Ílhavo, em Aveiro. Pinto Basto tinha o desejo de criar uma fábrica que produzisse porcelanas, cristais e vidros de alta qualidade, e escolheu a localização pela proximidade às matérias-primas, e às vias de transporte fluviais e marítimas também.

Com o desenrolar do tempo, a família Pinto Basto desempenhou um papel crucial no crescimento e desenvolvimento da empresa e da marca ao longo das décadas. José Ferreira Pinto Basto e os seus descendentes dedicaram-se à inovação e ao aperfeiçoamento contínuo dos processos de produção, trazendo mestres ceramistas da Europa, e incorporando novas técnicas e estilos artísticos.

Uma característica marcante da Vista Alegre é a sua estreita relação com o design e os designers. Desde a sua fundação, a marca tem colaborado com talentosos artistas e designers, tanto portugueses como internacionais, para criar peças únicas e inovadoras. Estes designers trouxeram novas perspetivas e estilos, resultando numa fusão de tradição e modernidade que distingue a marca.

Grandes nomes do design contemporâneo, como Siza Vieira, Joana Vasconcelos e Marcel Wanders, colaboraram com a Vista Alegre, criando coleções exclusivas que combinam funcionalidade com expressão artística. Estas parcerias têm permitido à Vista Alegre manter-se na vanguarda do design, ao explorar novas tendências e técnicas, enquanto preserva a excelência e a qualidade que a caracterizam.

A colaboração com designers não só enriquece a linha de produtos da Vista Alegre, como também a sua reputação como marca inovadora, e relevante no cenário global.

A Vista Alegre ganhou renome internacional, produzindo peças que decoram palácios, embaixadas e casas de colecionadores em todo o mundo. As suas criações destacam-se pela qualidade excecional e pelo design sofisticado, refletindo a herança cultural e artística, e de vanguarda que Portugal também sabe ter.

Ao longo dos anos, a família manteve o compromisso com a excelência e a tradição, preservando os valores que José Ferreira Pinto Basto imprimiu na empresa.

Hoje, a Vista Alegre continua a ser uma referência mundial em porcelanas e cristais, mantendo-se fiel às suas raízes, enquanto abraça a inovação e a modernidade. A ligação ao lugar onde foi fundada mantém um impacto profundo nas suas gentes e colaboradores.

A comunidade de Ílhavo tem sido uma parte integral do sucesso e da identidade da marca. O complexo Vista Alegre, com o seu museu, fábrica e loja, oferece uma experiência única aos visitantes. Explorar este espaço é descobrir a rica história e a paixão que impulsionam a Vista Alegre há dois séculos. A visita permite uma imersão no processo de criação das peças, valorizando o trabalho e a dedicação dos artesãos que, geração após geração, mantêm viva a tradição da excelência.

Aconselhamos todos a visitar o complexo Vista Alegre em Ílhavo, onde a tradição se encontra com a inovação, e a descobrir a essência de uma marca que é um símbolo de qualidade e design a nível mundial.

Muitos parabéns Vista Alegre.

Por Isabel Maria

Para criar uma mesa de jantar elegante e sofisticada, comece por escolher uma toalha de mesa neutra que sirva como tela para os elementos decorativos. Opte por pratos e acessórios da coleção Vista Alegre, cuja qualidade e design irão elevar imediatamente a estética da sua mesa e ao seu gosto, já que a marca vai tanto do estilo mais conservador ao contemporâneo.

Para adicionar um toque natural e fresco, distribua pequenos arranjos de flores pelo centro da mesa. Flores frescas embelezam e trazem um aroma agradável e uma sensação de vivacidade. Escolha flores que complementem a paleta de cores da sua louça, criando uma harmonia visual.

As velas são outro elemento essencial para uma mesa de jantar sofisticada. Velas altas e finas em castiçais elegantes podem adicionar um toque de romantismo e calor ao ambiente. Se preferir, pode optar por velas perfumadas em recipientes decorativos que combinem com a sua louça.

Os guardanapos podem ser de tecido fino, argolas de guardanapo decorativas e talheres bem polidos são essenciais para um acabamento perfeito. Coloque os copos à direita dos pratos e não se esqueça de um belo decantador para adicionar um toque de sofisticação extra.

Siga estas dicas e a sua mesa tornar-se-á uma experiência memorável, refletindo a elegância e o charme que a decoração portuguesa tem para oferecer.

