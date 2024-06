Corkbrick: A marca portuguesa que revoluciona a modularidade sustentável

A Corkbrick Europe é uma empresa e marca portuguesa inovadora, que se destaca no mercado com um conceito revolucionário: blocos modulares de cortiça que permitem a criação de estruturas variadas, desde mobiliário até divisórias de espaços.

Fundada por Miguel Reynolds Brandão, um pai empreendedor, e a sua filha arquiteta, foi em abril de 2012 que surge a ideia, numa cafeteria do aeroporto de Lisboa, durante uma viagem para Casablanca, enquanto conversavam sobre soluções para espaços abertos e a necessidade de criar um quarto para visitas dinâmico no sótão da casa. Queriam algo simples, escalável, fácil de montar e desmontar, e, crucialmente, sem a necessidade de ferramentas, colas ou parafusos.

Os primeiros esboços foram desenhados. Dez dias após voltarem de Marrocos, mantiveram o foco na ideia e, após uma pesquisa de mercado global, perceberam que não existia nada que correspondesse aos critérios da sua imaginação. Assim, nasceu a Corkbrick.

O que torna a cortiça especial e sustentável?

A cortiça é um material único, obtido da casca do sobreiro, uma árvore que cresce predominantemente na região mediterrânica. A colheita da cortiça não prejudica a árvore, que regenera a sua casca, tornando este processo altamente sustentável. Além disso é leve, resistente, impermeável e possui excelentes propriedades térmicas e acústicas. Estes atributos fazem da cortiça uma escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações, desde a construção à decoração.

A inovação modular da corkbrick

A Corkbrick desenvolveu um sistema de blocos modulares patenteado, semelhante a um sistema de blocos modulares que se encaixam como peças de LEGO, que é simples, escalável e fácil de montar e desmontar, permitindo assim a criação de diversas estruturas, sem necessidade de ferramentas ou fixações permanentes. Este sistema flexível e fácil de montar é perfeito para quem procura soluções personalizáveis e reutilizáveis para os seus espaços. Entre as criações possíveis estão prateleiras, mesas, cadeiras, camas, divisórias e até pequenas construções.



Na base do design versátil está o desenho de sete blocos diferentes que, combinados, constroem estruturas em qualquer direcção, ideais para paredes, móveis e outras aplicações criativas. Este sistema inovador é projectado para capacitar mentes criativas que procuram soluções práticas e ecológicas para o design de interiores e construção.

Cada bloco é fabricado com cortiça portuguesa de alta qualidade e produzido seguindo a filosofia "Just-in-time", que permite reduzir o stock sem colocar em causa o tempo de espera do cliente, ao mesmo tempo que garante durabilidade e estética natural. A capacidade de desmontar e reconstruir as estruturas permite uma adaptabilidade sem precedentes, respondendo às necessidades de alteração dos espaços modernos, seja em casa, escritórios ou espaços comerciais.

Sustentabilidade e compromisso ambiental

A sustentabilidade está no coração da Corkbrick. Além de utilizar um material ecológico como a cortiça portuguesa, a empresa adopta práticas de produção responsáveis - a cortiça é extraída de forma sustentável, sem danificar as árvores, garantindo que cada bloco é produzido com o mínimo impacto e o maior respeito ambiental. A cortiça utilizada é proveniente de florestas certificadas, promovendo a gestão sustentável dos sobreiros.

A Corkbrick também promove a economia circular, incentivando a reutilização e reciclagem dos seus produtos. As estruturas modulares podem ser facilmente desmontadas e reconfiguradas, reduzindo o desperdício e prolongando a vida útil dos materiais.

O impacto da Corkbrick no design e arquitetura

Desde a sua fundação, a Corkbrick tem sido reconhecida pelo seu impacto no design e na arquitetura sustentável. A empresa tem colaborado com designers, arquitetos e construtores para integrar as suas soluções modulares em projetos inovadores. O uso da cortiça, com as suas propriedades únicas, não só proporciona vantagens práticas, como também acrescenta um toque estético e natural aos espaços.

A visão de futuro

A Corkbrick mantém a expansão nos seus horizontes e explora novas formas de aplicar o seu sistema modular em diferentes contextos. A empresa está comprometida com a liderança na transformação no uso de materiais sustentáveis, promovendo um futuro onde o design e a sustentabilidade caminham lado a lado.

Prova disso é que hoje o sonho é partilhado por 247 parceiros de 29 países, e a Corkbrick é mais do que um produto ou empresa; é uma filosofia que abraça totalmente os ideais de sustentabilidade e equidade.

Ao celebrar a inovação e a responsabilidade ambiental, a Corkbrick oferece uma alternativa viável e elegante para a criação de espaços adaptáveis e eco-friendly, onde cada peça é um testemunho do potencial da cortiça e da visão de um futuro mais sustentável.

pela Designer Maria Dores

Para um toque único e sustentável na decoração da sua casa, sugerimos criar uma estante com os módulos de cortiça da CorkBrick. Assim pode adicionar textura e um elemento natural ao seu ambiente do dia a dia, além de serem altamente flexíveis e fáceis de montar e desmontar sem ferramentas, colas ou parafusos.

Personalize e combine a estante da CorkBrick de uma forma única e aproveite as aberturas para exibir quadros, fotografias, ou outros acessórios decorativos. É que esta solução irá também ajudar a reduzir o ruído e a manter uma temperatura agradável no quarto ou na sala, ou ainda no escritório, criando um ambiente mais acolhedor e silencioso.

Ao escolher a peças “tetris” desta marca portuguesa, estará a elevar a estética do seu espaço e a promover um futuro mais ecológico.

