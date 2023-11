Susdesign: Um caso de inovação em sustentabilidade e design

A Susdesign é especializada em design para a sustentabilidade e design de interiores sustentável, que concebe projetos, soluções e produtos para uma produção e consumo sustentáveis, com um processo de design baseado na ecoeficiência e circularidade. O Susdesign Design Studio & Consultancy foi fundado por Ana Mestre em 2005 e concentra-se em actividades relacionadas com a sustentabilidade: design sustentável de interiores e de produtos, investigação, educação e consultoria.

Ana Mestre nasceu em Lisboa, em 1978, licenciou-se em Design Industrial em 2001, obteve o grau de Mestre em Tecnologias Renováveis em 2005 e concluiu o doutoramento sobre o tema "Inovação em Produtos Sustentáveis" em 2014, sendo que iniciou a sua carreira como uma das primeiras investigadoras de eco-design em Portugal. Em 2004, funda então o Susdesign - Estúdio de Design para a Sustentabilidade e Investigação dedicado à inovação sustentável. Em 2006, criou e dirigiu o "Design Cork for Future, Innovation, and Sustainability", a primeira iniciativa de investigação em design aplicada internacionalmente para a inovação da cortiça.

Desde então Ana tem vindo a desenvolver um portefólio de mais de 50 exposições em vários destinos mundiais, incluindo Europa, América e Ásia, e participado em trabalhos académicos nos EUA, Portugal, Holanda e Reino Unido. Tem sido igualmente aclamada e premiada por publicações reconhecidas internacionalmente como o New York Times, Wired e Monocle Magazine, entre outras, pelo seu trabalho de design e nomeada para prémios e mostras internacionais. Em 2021, é nomeada Consultora de Design Sustentável para a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 2021 e atualmente é Professora de Design de Produto na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e Professora Visitante no Institute of Design Innovation da Loughborough University London.

Dada a sua vasta experiência e profundo conhecimento, a Susdesign desenvolve projetos sustentáveis de valor local com impacto global, em colaboração com uma vasta rede internacional de inovadores, orientando pessoas, empresas e instituições para a sustentabilidade.

É através da sua marca de design Corque criada em 2009 que comercializa as peças de mobiliário e acessórios para a casa em cortiça de alta qualidade. São peças exclusivas e diferenciadas, com propriedades sensoriais únicas e características ambientais excepcionais, direcionadas para um público que valoriza a criatividade, a funcionalidade e o design consciente da sustentabilidade.

Do seu portefólio destacam-se peças de design próprio e outras em colaboração com outros designers de igual renome internacional. São eles o conjunto Rolha 1, 2, 3, 4, design de Fernando Brízio para o Susdesign, é uma coleção de quatro castiçais de cortiça, disponíveis em cortiça natural ou aglomerado negro, um projecto lúdico que reimagina a ligação entre as rolhas de cortiça e garrafas de vinho recicladas, oferecendo uma abordagem original à relação histórica entre vinho e cortiça. O Vine Wine Cooler que incorpora a tradição de servir o vinho, aproveitando o isolamento térmico da cortiça para o manter fresco, é da autoria da Ana Mestre e equipa da Susdesign. Combinando elegância, atratividade e funcionalidade, este balde de gelo pode ser complementado com a base opcional para optimizar o espaço na mesa. A coleção Corque, da qual o Vine Cooler faz parte, teve sua estreia no Destination Portugal, promovido pelo MoMa, sendo a primeira série vendida na MoMa Design Store em Nova Iorque.

A Lagarta Cork Stool, também da autoria da Ana Mestre, é um banco modular lúdico feito de cortiça expandida. É um banco modular interativo que proporciona uma experiência sensorial e lúdica e uma estética única em qualquer zona de convívio. Os bancos são constituídos por cortiça expandida, o que os torna suaves ao toque e resistentes. Podem ser encaixadas várias unidades para criar um sistema modular infinito e divertido.

A Cellula é um inovador sistema de estante/separador de espaços composto por seis peças modulares que se encaixam de forma personalizável, por forma a criar uma unidade de prateleira e foi desenhada pela Ana Mestre em coautoria com Rasim Can Savaskan. Cada módulo é de aglomerado de cortiça de alta densidade e no seu todo, a estante é inspirada na estrutura celular da cortiça. Estreou-se no Triennale Design Museum durante a 21.ª Exposição Internacional da Trienal em 2016.

E chegamos finalmente à Forest Chair da mesma autoria, é uma inovadora peça de mobiliário de design circular que utiliza resíduos de biomateriais da indústria florestal, cortiça, paletes de carga e papel. Disponível em quatro variedades, ela combina materiais como cortiça aglomerada ou cortiça aglomerada tostada para o revestimento interior, e folhas de eucalipto ou resíduos florestais para a estrutura exterior. Além disso, cada cadeira incorpora uma mesa de apoio feita em madeira de pinho reciclada de paletes de carga inutilizadas.

A cadeira foi criada para atender às necessidades da pandemia de COVID-19 e do distanciamento social e foi originalmente concebida para os lounges da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia em 2021, e apresentada também na exposição ECO Solidarity em Nova Iorque, em Maio de 2022. Está disponível mediante consulta por encomenda.

A atual actividade da Susdesign, liderada por Ana Mestre e o seu parceiro Rasim Can Savaskan, concentra-se na prestação de serviços de consultoria em design sustentável, com foco no design de interiores. Eles incorporam principalmente produtos da marca Corque, combinados com outros materiais sustentáveis, nos seus projectos de design.

