Reshape Ceramics transforma vidas através da cerâmica

A Reshape Ceramics é especializada na criação de cerâmicas artesanais que harmonizam a beleza da imperfeição manual com a funcionalidade. O catálogo conta com pratos, copos, chávenas, saboneteiras e peças decorativas, todas criadas com paixão e destreza, porém a marca disponibiliza a oportunidade de encomendar peças personalizadas, feitas sob medida, garantindo que os clientes obtenham cerâmicas únicas que correspondam às suas necessidades individuais.

A Reshape Ceramics coloca a autenticidade e a qualidade em primeiro plano. Todas as matérias-primas utilizadas são de origem portuguesa, e a produção ocorre em dois locais distintos: na prisão de Caxias e no atelier de Arroios, em Lisboa. O processo de criação envolve moldagem manual com moldes de gesso habilmente elaborados pelos artesãos da marca e cada peça é submetida a duas etapas de forno, para garantir sua durabilidade e resistência.

Após passar por um rigoroso controlo de qualidade, as peças são armazenadas no atelier de Arroios até estarem prontas para serem comercializadas.

A marca também se destaca pelo seu compromisso inabalável com a sustentabilidade. Ao utilizar matérias-primas como o Grés barbotina, vidrado e corantes da Pastceram, provenientes de várias fontes europeias, a Reshape Ceramics assegura a qualidade excecional de seus produtos. Além disso, a empresa adota uma postura responsável em relação aos resíduos de produção, incentivando a reutilização, o upcycling e a reciclagem.

Nada é desperdiçado, e até mesmo os resíduos são encaminhados para empresas de construção, demonstrando um compromisso sólido com a preservação do meio ambiente.

Apesar dos seus poucos anos de mercado, a Reshape Ceramics já é uma atração para clientes profissionais, incluindo empresas e lojas que valorizam a responsabilidade social e ambiental. As suas peças estão disponibilizadas para venda em Portugal, tanto através da sua loja online como por diversos revendedores. Além disso, a marca ampliou sua presença para mais oito países, abrangendo Espanha, França, Alemanha, Suíça, Bélgica, Brasil, EUA e Irlanda, demonstrando que a missão da Reshape Ceramics ecoa globalmente.

O fator humano é fundamental na Reshape Ceramics. A equipa por trás destas belas peças é composta por indivíduos que participaram num programa de formação de três meses, sem a necessidade de experiência prévia.

Na Reshape Ceramics acredita-se nas segundas chances e no potencial transformador da cerâmica de alta temperatura. Através da formação, os artesãos tornam-se conhecedores e fazedores de todas as etapas do processo de produção, contribuindo assim para a sua empregabilidade na produção de cada peça, onde também o design assume um papel crucial na história da marca. Cada peça da Reshape Ceramics é cuidadosamente concebida por talentosos designers portugueses que partilham a visão da marca. Cada peça reflete a qualidade artesanal e a história por trás de cada criação, com destaque para o talento e a resiliência da comunidade prisional. Essas peças representam uma poderosa narrativa de superação através da arte e do saber-fazer português.

A Reshape Ceramics não é apenas uma marca de peças de cerâmica utilitárias, é um testemunho de como a determinação, a qualidade artesanal e a responsabilidade social podem unir-se e criar uma mudança positiva na vida da comunidade prisional. Ao adquirir uma peça desta marca, não adquire apenas uma peça única, apoia também uma missão maior de dar segundas chances, e criar impacto positivo e duradouro. Cada peça é uma história de resiliência, talento e transformação, moldada com amor e muito cuidado.

