Flowco: design ecológico que transforma resíduos em revestimentos e objectos utilitários

Foi num café em Coimbra, no ano de 2015, que quatro amigos - António Vale, José Almeida, Rodrigo Melo e Sebastião Ataíde - todos estudantes de arquitetura, nutriam uma visão extraordinária: como poderiam marcar a diferença e contribuir para um mundo melhor? Foi assim que começou a jornada da Flowco.

A missão da Flowco teve início com a valorização de resíduos por meio do design.

Inicialmente, a equipa concentrou os seus esforços na criação de mobiliário urbano, e o resultado foi nada menos que surpreendente: conquistaram o 1.º prémio no concurso de ideias Larus Design 15' com a Hendrix Chair, o primeiro puff urbano verdadeiramente flexível e fabricado a partir de materiais reciclados, incluindo pneus e solas de calçado.

Essa inovação não promoveu apenas a ecologia, mas também a tecnologia, estabelecendo as bases para o que mais tarde se tornaria oficialmente a Flowco, em 2018.

Hoje, a Flowco é uma empresa dedicada a solucionar o problema dos resíduos desde o início da cadeia de valor e possui uma equipa de seis colaboradores dedicados à gestão de uma marca que transforma resíduos em produtos de alto valor agregado, que atua como uma ligação entre empresas que procuram valorizar os seus resíduos na criação de produtos ecologicamente responsáveis. Não caminham sozinhos. Além de possuir uma unidade de produção e uma equipe de designers comprometidos em agregar valor aos resíduos, também já conta com uma rede de parceiros que auxiliam na transformação, reciclagem e certificação de materiais e produtos.

Um exemplo notável dessa colaboração é a Goma by Flowco, uma marca de painéis acústicos e decorativos. A Goma by Flowco destaca-se pelo uso de materiais compósitos feitos a partir de resíduos industriais provenientes da indústria do calçado. Além disso, a marca é reconhecida pela sua abordagem disruptiva em relação a texturas e cores, transformando qualquer espaço num ambiente verdadeiramente singular, através dos seus revestimentos para pavimentos e tetos produzidos a partir de solas de sapatilhas já inutilizadas.

A diversidade de produtos da Flowco está a aumentar, e para além dos painéis decorativos e acústicos de parede e pavimentos de borracha reciclada, acrescentam-se acessórios de moda, objetos de decoração e mobiliário. A empresa cria os seus produtos a partir de matéria-prima reciclada, transformando grãos de resíduos em obras de design.

No centro de seu processo está o trabalho com resíduos industriais, com um foco particular em materiais derivados de borracha, incluindo EVA, SBR, PU, neolite e borracha de pneus em fim de vida, e também provenientes da indústria do calçado.

Quanto ao destino dos desperdícios de produção, a Flowco adota uma abordagem eco-consciente, minimizando o desperdício ao máximo. Os resíduos contaminados são encaminhados para empresas que utilizam a combustão para produção de energia.

Os principais clientes da Flowco incluem arquitetos, designers, atletas, proprietários de ginásios e empresas que desejam valorizar seus resíduos. Atualmente, a empresa atua em Portugal e Espanha, com planos de expansão para a Alemanha e Grécia, além de manter uma parceria nos Estados Unidos.

Acreditando profundamente no poder do design, a Flowco está comprometida em minimizar o impacto ambiental com os seus produtos. O design desempenha um papel fundamental na vida diária, e a empresa procura garantir que os seus produtos tenham o menor impacto possível no meio ambiente.

A história da Flowco é um testemunho inspirador de como a criatividade e o compromisso com a sustentabilidade podem transformar resíduos em valor e esculpir um futuro mais verde e responsável.

