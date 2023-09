Da tradição ao futuro: a narrativa cativante da Darono que une arte, inovação e sustentabilidade

A Darono é mais do que apenas uma marca; é uma homenagem às raízes familiares e à incrível jornada de uma empresa que mistura história e inovação com maestria.

A história da Darono é tecida a partir das fibras de uma empresa familiar que acumula mais de três décadas de experiência na indústria têxtil. Começaram como pioneiros, recolhendo resíduos da indústria para criar peças utilitárias para o lar - uma prática que hoje chamamos de upcycling. O nome "Dar-o-nó" não foi escolhido ao acaso; ele reflecte uma paixão ardente pelo artesanato têxtil. É um testemunho do compromisso da Darono em preservar a tradição, produzir produtos excecionais e, ao mesmo tempo, abraçar uma abordagem mais sustentável.

Embora a Darono seja um projeto independente, ela nasce dentro de um grupo, aproveitando sinergias globais. Esse detalhe pode passar despercebido para os recém-chegados, mas a rica história da empresa mãe alimenta a energia jovial da Darono.

créditos: Darono

A história remonta a 1985, quando os pais de Catarina Carvalho cofundadora da marca com com Thomas Stinn, começaram o seu percurso. São ambos jovens, com apenas 20 e 22 anos, quando decidem estabelecer a sua própria empresa. A mãe, fascinada pela tecelagem desde os 14 anos, já tinha o hábito de transformar trapos velhos em tiras, e levá-los para uma vizinha que tinha um tear para criar tapetes. O primeiro tear foi construído por um carpinteiro habilidoso, e bater à porta de fábricas têxteis para resgatar resíduos industriais tornou-se o método de obtenção de matéria-prima para as suas obras-primas. Assim consta que foram pioneiros no upcycling muito antes dessa palavra existir, crescendo tear a tear até se tornarem uma empresa com 35 anos de história.

créditos: Darono

Hoje, a Darono revigora essa prática tradicional com inovação. Concentra-se na técnica do macramé, entrelaça fios antes de os trabalhar, aplica tratamentos especiais para uso no exterior e explora novos caminhos, num mercado predominantemente voltado para a hotelaria. Paralelamente mantém a essência dos materiais recuperados, e adere a uma filosofia que valoriza materiais não virgens, reduzindo o descartável e o desperdício.

créditos: Darono

Desde sua fundação em 2013, a Darono tem apresentado criatividade na indústria de mobiliário e decoração. A empresa abraça a individualidade de cada peça, produzindo móveis e acessórios para uma variedade de espaços, de residenciais a comerciais. Na gama de produtos, a Darono inclui tapetes, pufes, sofás modulares, luminárias, almofadas e até instalações têxteis únicas, como redes de macramé para pérgulas e divisórias de ambientes.

O processo criativo da Darono transcreve-se numa dança habilidosa entre pesquisa, inovação e colaboração. A origem das matérias-primas exemplifica o seu compromisso com a redução do desperdício industrial. Coletar resíduos têxteis em Portugal, Espanha e na Europa Central é apenas o começo. Esses resíduos são então transformados, por meio de técnicas artesanais, em peças personalizadas, flexíveis e funcionais. A cocriação com os clientes é essencial, já que permite que a Darono responda a requisitos específicos de cada projeto.

créditos: Darono

A abordagem da Darono à sustentabilidade é uma história de materiais reciclados e criatividade. A partir de resíduos da produção de linho, algodão e fibras sintéticas, surge o potencial para criar algo novo e valioso. Além disso, a empresa utiliza madeira, aço inoxidável e até esferovite reciclado, demonstrando um compromisso sólido com a reutilização inteligente de recursos.

A Darono não é apenas uma fabricante de móveis; ela é uma guardiã de tradições. Com uma abordagem de produção artesanal, mantém um respeito apaixonado pelos detalhes. Como todas as estruturas de produção artesanal, também a Darono enfrenta o desafio de atrair e nutrir talentos que compartilhem o amor pelo trabalho lento. A produção artesanal, ao contrário da automação, permite uma experimentação ilimitada na inovação, mas exige tempo e dedicação. Para colmatar a diferenciação, o design é a resposta da Darono a este desafio, que une tradição e modernidade, passado e presente, habilidade e visão. Cada peça, é criada com esmero e habilidade, como um testemunho da herança e da afirmação mútua.

A Darono não é apenas um nome; é uma narrativa entrelaçada de paixão, tradição, inovação e sustentabilidade. O seu percurso, desde as suas raízes familiares até à criação de peças exclusivas e ecológicas, inspira a todos a acreditar que tradição e criatividade podem moldar um futuro melhor.

