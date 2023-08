Na Azulcer a inovação e tradição na cerâmica unem-se numa jornada de amor pelo ofício

Em cada passo da sua jornada, a Azulcer desvenda os segredos da cerâmica e une a herança do passado à contemporaneidade global. No coração da Azulcer, encontramos a fusão magistral entre habilidades artesanais e uma paixão enraizada no valor do tradicional.

Esse entrelaçamento dá origem a revestimentos únicos, portadores de uma autenticidade singular, resultado de uma simbiose minuciosa entre maestria sólida na arte da cerâmica e um amor ardente pelo trabalho manual. Cada peça produzida é uma ode às cores, formas naturais e padrões não convencionais.

A magia da Azulcer manifesta-se através dos revestimentos cerâmicos que exalam uma aura genuína de exclusividade. A sua paleta de cores variada e formatos diversificados garantem uma oferta rica em opções. Localizada em Sintra, região de Lisboa, a fábrica da Azulcer é um epicentro de evolução constante. Ela permanece comprometida numa procura pela inovação, mantendo sempre um respeito referencial pelas técnicas tradicionais e pela ecologia.

Os alicerces da Azulcer foram lançados por Tiago Cordeiro, nascido em 1985, que cresceu imerso no mundo cerâmico graças ao legado de seu pai, um gestor de uma renomada unidade cerâmica. A infância de Tiago foi moldada pelo barro vermelho e vidrados, preparando-o para um destino que ele abraçaria com paixão. O gosto pelos azulejos, que brotou na sua juventude, levou-o a colaborar com o pai, que posteriormente fundou a sua própria unidade cerâmica, ainda activa até aos dias de hoje.

Em 2016, Tiago uniu forças com Lúcia, sua parceira de vida, para criar a Azulcer. Lúcia não oferece apenas apoio incondicional na fábrica, mas também em casa, cuidando dos três filhos do casal, que já crescem imersos no universo dos vidrados e das cerâmicas igualmente.

A trajetória da Azulcer teve o seu ponto de partida em Casal de Cambra, onde a primeira fábrica e manufactura se dedicaram à produção e venda de peças decorativas em cerâmica, destinadas a hotéis e lojas de souvenirs. Em 2016, a empresa muda-se para Almargem do Bispo, a fim de expandir o seu espaço e equipa de produção.

O crescimento da linha de produção traduziu-se em 25 metros de vidragem e a aquisição de dois fornos, proporcionando uma capacidade de produção de cerca de 350 m². Essa expansão reflete a determinação e o empreendedorismo dos fundadores, além da sua dedicação em manter os padrões de qualidade.

Uma equipa multidisciplinar floresceu na Azulcer, composta por gestores, designers, artesãos e colaboradores freelancers especializados em projetos específicos. Essa diversidade de talentos dedica-se não apenas à excelência na produção e entrega de encomendas, mas também a encontrar formas inovadoras de reduzir o consumo de energia, minimizar as emissões de carbono e repensar o desperdício.

A marca Azulcer é a personificação da herança cultural do país e do espírito empreendedor da família que a fundamenta. A tradição e unicidade constituem os pilares da sua proposta de valor, que encanta uma clientela tanto local quanto internacional. A constante procura por inovação é evidenciada nas suas coleções exclusivas, que reflectem a abordagem dinâmica da marca.

Hoje, os produtos da Azulcer podem ser adquiridos em todo o país, graças a uma rede de mais de 45 distribuidores. Cada um desses locais oferece as coleções tradicionais, em relevo, tridimensionais ou com cores vivas e variadas, vidradas sobre o barro vermelho. Além disso, a personalização é uma opção, permitindo que os clientes criem peças sob medida totalmente personalizáveis.

O portfólio da Azulcer é um convite à inspiração, com trabalhos que deixaram sua marca tanto em Portugal quanto no mundo todo.

A sua presença é reconhecida nos Mapas Portugal Faz Bem de Marcas e Fábricas, que disponibilizam os seus contactos e informações técnicas. Além disso, a empresa compromete-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, refletindo a sua dedicação a um futuro mais consciente e harmonioso.

