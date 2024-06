Feltrando Portugal é uma marca de tapetes, luminárias, malas e acessórios diversos em feltro, fundada pela artista plástica e designer Filomena Almeida. Com um profundo respeito pela tradição portuguesa e um olhar atento à inovação, a Feltrando transforma o feltro em peças únicas que contam histórias.

Redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais

A Feltrando adota uma abordagem baseada nos princípios da economia circular, aproveitando resíduos industriais de feltro para criar novos produtos, promovendo ao mesmo tempo a inclusão social através dos Ateliers Ocupacionais. Cada etapa do processo, desde a seleção de materiais até a expedição dos produtos, é cuidadosamente planeada para minimizar o desperdício e maximizar a eficiência. Um exemplo é a peça Grinalda, feita com pequenos pedaços de feltro reaproveitados, utilizada em workshops educativos para ensinar a importância da reciclagem.

Origem e inspiração da Feltrando

Filomena Almeida, licenciada em Artes Plásticas, iniciou a sua carreira na escultura, trabalhando com pedra, madeira e metais. Em 2000, o design de interiores tornou-se uma nova paixão, levando-a a lecionar na Escola Profissional de Design da Pedra no Porto. A combinar a sua experiência artística e interesse pelos materiais, Filomena encontrou no feltro um meio expressivo e versátil. A origem deste material remonta ao antigo Egito, evoluindo ao longo dos séculos para um material feito de fibras de lã compactadas, proporcionando uma infinidade de texturas, cores e usos.

O mercado atual e compromissos

A Feltrando começou como um Atelier Ocupacional, onde pessoas em situação de vulnerabilidade social aprendiam técnicas de produção de feltro, desenvolvendo competências valiosas para o mercado de trabalho. A primeira coleção da Feltrando, exposta no Museu da Chapelaria, ganhou reconhecimento e prémios, como o Oliva Rewind Award. Hoje, a Feltrando está inserida nas indústrias criativas e na economia circular, e promove o slow living com produtos duráveis e sustentáveis. A marca colabora com o Museu da Chapelaria e participa em eventos como os mercadinhos sustentáveis, mantendo um compromisso sólido com a comunidade local e a sustentabilidade.

Para onde voam as peças da Feltrando

A versatilidade do feltro permite à Feltrando criar uma ampla gama de produtos, desde bases para copos até tapetes, todos com design e funcionalidade únicos. Os produtos são comercializados principalmente em Portugal, mas também têm presença internacional, especialmente em Espanha, e através de marketplaces com visibilidade global.

Na comemoração dos dez anos de existência, a Feltrando continua a inovar e a expandir, e a promover a tradição, a inovação e a sustentabilidade. Cada peça conta uma história, conquistando tanto o mercado nacional quanto internacional, pela sua originalidade e compromisso com a qualidade e impacto social.

O que torna o feltro especial e versátil?

O feltro, tradicionalmente produzido a partir de lã, também pode ser encontrado em variantes sintéticas. Como um tecido não tecido, as suas fibras são compactadas, criando um material resistente e adaptável. As técnicas modernas de fabricação permitem que o feltro esteja disponível em diversas cores, espessuras e texturas, sendo amplamente utilizado em vestuário, acessórios e decoração. No norte de Portugal, a produção do feltro é uma tradição secular, especialmente na chapelaria. Esta herança cultural e económica é um orgulho nacional, e a Feltrando honra essa tradição, utilizando feltro da fepsa, líder mundial na produção de feltro para chapéus.

A Feltrando é, sem dúvida, um exemplo brilhante de como sustentabilidade e inovação podem andar de mãos dadas. Visite a Feltrando no Mapa Portugal Faz Bem e descubra mais sobre esta inspiradora marca portuguesa.

