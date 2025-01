A cortiça tem uma ligação profunda e histórica com Portugal, sendo um símbolo de identidade nacional e um recurso estratégico para a economia do país. Portugal é o maior produtor de cortiça do mundo, responsável por cerca de 50% da produção global, e lidera em inovação e exportação de produtos derivados deste material. A Blackcork é um exemplo que aposta no recurso à inovação deste material icónico português, ao utilizar a cortiça para criar peças de design funcionais que se destacam, desde o início da criação da marca.

A Blackcork aposta no design contemporâneo com cortiça, funcionalidade e sustentabilidade créditos: PORTUGAL FAZ BEM

Fundada em 2014 pela Sofalca e família Estrada, com o propósito de redefinir a forma como percebemos este material ecológico, a Blackcork tem conquistado admiradores quer pelo seu respeito pelo ambiente, quer pela qualidade e inovação.

Com a direção criativa do designer português Toni Grilo, a marca colabora com designers de renome para criar peças únicas que refletem a autenticidade do design de autor, resultando em coleções que são simultaneamente funcionais e elegantes.

O processo de produção é cuidadosamente pensado e preparado para minimizar os desperdícios e valorizar o trabalho artesanal. Apenas é utilizada a cortiça de falca, obtida através da poda de manutenção dos sobreiros, que depois de retirada, triturada e limpa resulta em cortiça expandida, a que de quando em quando se juntam outros materiais para compor cada desenho e funcionalidade. Cada peça é produzida localmente, promovendo o know-how português local e garantindo um elevado nível de qualidade.

Desde o seu lançamento, a Blackcork tem recebido reconhecimento tanto nacional como internacional. As suas peças de mobiliário são recorrentemente exibidas em feiras internacionais de design, e destacadas em publicações especializadas. A marca tornou-se um exemplo de como o design contemporâneo pode honrar as tradições portuguesas, enquanto cuida do futuro.

No portfólio da marca encontramos mesas, cadeiras, candeeiros, sofás entre outros produtos de cores quentes, que criam uma sensação de conforto e acolhimento.

Por Isabel Maria

Inspirada na marca e pensando na sustentabilidade ambiental perpetuada no tempo, crie um pequeno ambiente acolhedor e contemporâneo na sua sala de estar, recorrendo a peças de mobiliário Blackcork.

Combine um sofá modular em cortiça natural com almofadas em tons neutros ou terrosos de acordo com a cor de chocolate do ano, realçando o conforto e a textura única do material. Para completar e combinar, adicione um candeeiro da coleção da marca como ponto focal de iluminação. A luz quente, refletida na superfície da cortiça, cria uma atmosfera intimista e sofisticada. Finalize com um tapete de fibras naturais e algumas plantas de interior, para um toque de frescura e harmonia visual.

