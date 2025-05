Num momento em que repensar a forma como produzimos e consumimos se tornou imperativo, surgem projectos que olham para os recursos disponíveis com criatividade e consciência. A Criatura é um desses exemplos. Fundada em 2022 por Diana Rego, esta marca portuguesa transforma excedentes agrícolas em tisanas biológicas e preparados para cocktails que encantam pelos sabores, mas também pela história que carregam.

A origem do projecto cruza-se com as raízes da fundadora, que cresceu numa quinta em Penafiel, no Norte do país. Desde cedo desenvolveu uma ligação profunda à natureza, à educação ambiental e à ideia de que todos podemos ter um papel activo na construção de um mundo mais justo e sustentável. Com esse olhar atento, percebeu os obstáculos enfrentados pelos pequenos agricultores portugueses: produtos de excelente qualidade, muitas vezes com certificação biológica, que acabam por não chegar ao mercado apenas por não seguirem os padrões estéticos exigidos pela grande distribuição.

Criatura: sabores sustentáveis feitos com o que a terra dá créditos: Criatura

A Criatura nasce assim com um propósito claro: criar um circuito alternativo, justo e criativo para valorizar esses excedentes agrícolas, apoiando os pequenos produtores e promovendo práticas sustentáveis.

A marca trabalha com frutas, flores comestíveis e plantas aromáticas 100% biológicas, provenientes de pequenos cultivos espalhados de Norte a Sul do país. A matéria-prima é recolhida de forma sazonal, respeitando os tempos da terra e evitando o desperdício de colheitas que, de outro modo, seriam descartadas.

Por detrás de cada infusão ou preparado está o trabalho invisível mas essencial de agricultores locais que, muitas vezes em regime familiar, cultivam com dedicação e conhecimento tradicional. Em vez de deixarem que os seus produtos fiquem por vender ou sejam rejeitados por não obedecerem a certos “critérios de mercado”, encontram na Criatura um parceiro que valoriza o que é genuíno, sazonal e imperfeito.

Para estes produtores, colaborar com marcas como a Criatura representa muito mais do que uma oportunidade de escoamento. É também um reconhecimento do seu saber, uma valorização da agricultura feita com consciência e uma forma concreta de garantir rendimento justo e continuidade à sua actividade. E, para o consumidor, é a oportunidade de fazer parte de uma cadeia de produção mais humana, local e sustentável.

As tísanas e preparados para cocktails da Criatura são verdadeiras experiências sensoriais. Os sabores variam entre combinações suaves e florais até misturas intensas e surpreendentes, que refletem a riqueza da biodiversidade portuguesa. Cada produto é uma homenagem à terra e uma proposta para abrandar o ritmo, saborear com intenção e reatar com o essencial.

A Criatura é, por isso, mais do que uma marca de bebidas. É um manifesto de inovação social, uma forma de resgatar o valor do que é descartado, de apoiar comunidades locais e de provar que é possível criar beleza, sabor e impacto positivo — tudo no mesmo gesto.

Dica Portugal Faz Bem – Design de Ambientes

Projecta com os sentidos e com a terra.

Ao criar um ambiente — seja um espaço comercial, uma casa ou uma instalação — pensa na sazonalidade como inspiração e nos materiais como mensageiros de uma história local. Elementos naturais, aromas subtis, texturas orgânicas e objectos com origem rastreável (como as tisanas ou os preparados da Criatura) criam atmosferas autênticas e ligadas ao território.

O ambiente deixa de ser apenas cenário e passa a ser experiência sensorial e narrativa viva. Um espaço que respeita o tempo da natureza transforma-se num lugar que se sente… e que faz bem.

