Pode uma peça de luxo nascer da imaginação de uma criança de oito anos? Pode e a resposta a esta pergunta está presente no mais recente lançamento da Ownever.

A marca portuguesa, especializada na confeção de malas de luxo, acaba de lançar um novo modelo de edição limitada, batizado de Amoré, cuja criação se destaca pela sua história invulgar.

A inspiração para esta novidade partiu de um desafio lançado pela marca a propósito do Dia da Mãe e onde foi pedido a um conjunto de crianças que desenhassem uma mala especial para assinalar esta data. De todas as criações artísticas, destacou-se a mala vermelha desenhada por Maria, uma menina de oito anos, que acabou por ganhar vida através do talento dos artesãos da marca.

Ownever créditos: Ownever divulgação

“A Amoré não é apenas uma mala - é a prova de que as melhores ideias surgem muitas vezes dos corações mais pequenos e sinceros. Com o desenho da Maria percebemos novamente o que realmente importa: a autenticidade, a inocência e a coragem de sonhar. Transformar a sua visão numa peça real confirma o compromisso da Ownever com o design genuíno, o luxo sustentável e as histórias que aquecem o coração”, conta Eliana Barros, fundadora da marca, em comunicado.

O vermelho foi a cor escolhida para este modelo feito à mão em pele upcycled e reaproveitada que, à semelhança das suas criações, prima pelas linhas elegantes e intemporais. A par da pega de mão, esta novidade inclui ainda uma alça amovível que permite usar ao ombro ou tiracolo.

Para a sessão fotográfica deste lançamento, a Ownever decidiu recriar o clássico infantil "Capuchinho Vermelho" e desafiou a pequena Maria a encarnar a pele da protagonista deste conto de fadas.

O modelo Amoré (PVP: 590€) já está à venda em exclusivo online.