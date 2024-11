Este ano, a Ownever vai encerrar na Black Friday -- dia tradicionalmente marcado pelo consumismo excessivo. A marca de Eliana Barros só voltará a abrir na segunda-feira, dia 2 de dezembro.

Ao invés de aderir a esta prática, a marca decidiu fazer uma declaração sobre aquilo que acredita ser mais importante: o consumo consciente, a sustentabilidade e a preservação do artesanato.

A decisão reforça o posicionamento da marca que defende que o verdadeiro luxo deve durar uma vida inteira, não apenas uma estação.

"Desenhamos para preservar, não para substituir", afirma Eliana Barros, fundadora da Ownever. "Fechar na Black Friday é a nossa forma de resistir à cultura do fast-fashion e de incentivar os nossos clientes a refletir sobre o valor dos bens que já possuem", acrescenta. "Na essência da nossa marca está o compromisso com a moda lenta - as nossas malas são feitas à mão com todo o cuidado, desenhadas para durar, e acompanham um serviço vitalício de reparação. Num mundo cada vez mais acelerado, desafiamos os consumidores a pararem e a valorizarem o que já possuem", finaliza.

Esta sexta-feira, dia 29 de novembro, a Ownever desafia os consumidores a juntarem-se a ela nesta jornada por um futuro mais sustentável, através de um consumo ponderado, reparações do que já tem e a celebração do artesanato português. Deste modo, acredita a marca, que se estará a redefinir o verdadeiro significado de luxo.