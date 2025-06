Carneiro

O nativo de signo Carneiro, com a sua energia, curiosidade e boa disposição, irá com certeza identificar-se com o ritmo e ambiente de São Francisco, na Califórnia, que é uma cidade com um equilíbrio interessante entre a tradição e a modernidade. Nesta cidade podemos encontrar cultura, bons restaurantes, grandes parques, praia e bairros simpáticos. É uma cidade cheia de luz, onde as pessoas andam bem-dispostas e dão valor à liberdade e tolerância. Em Portugal, podem sentir-se naturalmente atraídos pela luminosidade da arejada cidade de Aveiro.

Touro

O nativo de Touro tem um forte apego à terra, às raízes. Gosta de lugares calmos e quentes, e África pode exercer um grande fascínio sobre eles, assim como qualquer uma das ilhas de Cabo Verde. A Cidade do Cabo pode ser um bom destino para eles. Em Portugal, a serenidade de Évora, que lhes oferece a proximidade com a Natureza, a tranquilidade e a riqueza do legado histórico, aliadas à boa gastronomia alentejana, será uma opção certamente do seu agrado para uns dias de descontração.

Gémeos

A natureza cosmopolita do nativo de Gémeos facilmente se renderá aos encantos de Nova Iorque pois, tal como estes nativos, esta cidade nunca dorme e por isso está à altura da multiplicidade de interesses que despertam a curiosidade de quem nasceu sob este signo. A diversidade de pessoas e nacionalidades coexistente nesta cidade, bem como a sua vibrante oferta cultural e recreativa, são dois pólos de atração para Gémeos. Em Portugal, o Porto também corresponde ao seu gosto pela descoberta e pela novidade, pois é uma cidade muito dinâmica em termos artísticos e culturais.

Caranguejo

Os nativos de Caranguejo apreciam lugares românticos, onde possam viver dias tranquilos na companhia de alguém especial. Veneza será, certamente, uma cidade do seu agrado, pois passear de gôndola com a pessoa amada poderá proporcionar momentos inesquecíveis ao coração sensível dos nativos deste signo. A interessante e lindíssima ligação entre a cidade e os canais de água tocará na sensibilidade e tendência artística destes nativos. Da mesma forma, descobrir os encantos das ilhas dos Açores irá ao encontro das suas férias de sonho.

Leão

Os nativos do Signo Leão gostam de lugares conhecidos, cheios de gente bonita e que estejam na moda. Madrid pode ser uma cidade à sua medida pois a grandiosidade dos edifícios e dos monumentos certamente agradará aos nativos deste signo, assim como a movida madrilena e as inúmeras exposições e acontecimentos culturais que acontecem a todo o instante. É uma cidade rica e vigorosa bem no quente centro de Espanha onde mesmo numa noite de verão se sente o calor imenso. Em Portugal, procuram estar no local onde tudo se centra, por isso nunca se afastarão muito, ou por muito tempo, de Lisboa.

Virgem

Os nativos do signo Virgem poderão apreciar o rigor e a organização que caracteriza as cidades do norte da Europa. Oslo, na Suécia, ou Copenhaga, na Dinamarca, poderão fascinar os nativos deste signo pelo grau de desenvolvimento que alcançaram e pelo sentido prático que evidenciam na sua organização estrutural, que soube preservar a sua riqueza cultural mantendo-a a par com o desenvolvimento socioeconómico. Em Portugal, a beleza e a riqueza cultural que Viana do Castelo tem para oferecer certamente cativará estes nativos.

Balança

O irresistível charme parisiense agradará ao carácter romântico dos nativos do Signo Balança, que se deixarão encantar pela beleza da cidade-luz. A harmonia e o encanto de Paris vão ao encontro da sensibilidade destes nativos, que gostam de ambientes requintados e artísticos. Os museus, bons restaurantes, pessoas bem vestidas e de gosto refinado, vão cativar os nativos deste signo. A misteriosa vila de Sintra será um dos seus destinos de eleição em Portugal, pelo ambiente de conto-de-fadas que evoca.

Escorpião

Os nativos do signo Escorpião poderão sentir-se fascinados pela capital japonesa, Tóquio, pelo desenvolvimento desta grande metrópole e pelo misticismo da filosofia oriental, bem como pelos rituais associados às diversas tradições nipónicas. Os nativos deste signo têm uma enorme atração por tudo o que seja desconhecido ou represente um mistério para eles, e podem até procurar aprender a falar japonês, pois apreciam desafios. A proximidade do mar é também muito importante para eles, por isso a ponta de Sagres, onde podem apreciar o mar em toda a sua grandeza e bravura, será um local da sua eleição.

Sagitário

Os aventureiros nativos de Sagitário apreciarão um destino distante e em que possam desfrutar em pleno do contacto com a Natureza e viver as mais arrojadas aventuras. A Austrália será um país do agrado destes nativos, que poderão optar entre as famosas praias ou a cidade de Sydney, por exemplo, uma cidade moderna, descontraída e desportiva bem ao seu gosto. Em Portugal, certamente apreciarão uns dias no Gerês, podendo desfrutar do contacto com a Natureza e aproveitar para visitar Braga.

Capricórnio

Os nativos do Signo de Capricórnio são sérios e organizados, mas por baixo dessa frieza superficial são simpáticos e acolhedores. Londres é uma cidade aparentemente fria e muito ordenada com toda a austeridade que se associa ao mundo britânico. Mas, conhecendo melhor os seus diferentes bairros, as suas tradições, variedade de pessoas, oferta cultural e comercial, descobrimos uma cidade fascinante. Em Londres, um nativo de Capricórnio poderá encontrar um equilíbrio entre o requinte, tradicional e mais conservador, assim como deliciar-se com o lado mais vanguardista e alternativo da cidade. Os nativos de Capricórnio apreciarão uns dias passados na bonita cidade transmontana de Bragança.

Aquário

Os nativos de Aquário são criativos, livres e originais e vão adorar o estilo de vida que vão descobrir em Amesterdão na Holanda. Nesta cidade de grande oferta artística eles poderão visitar museus de todo o tipo, passear no meio de transporte que lhes apetecer (desde patins a elétricos) e ainda passar pelos famosos coffee-shops. É uma cidade onde se quebram convenções, o que agradará aos nativos de Aquário, mas onde ao mesmo tempo existe muito respeito por regras estabelecidas. O gosto pela aprendizagem e o lado mais sociável e de quem gosta de festas pode levá-los a apreciarem uma cidade com grande tradição universitária como Coimbra.

Peixes

Os nativos do signo Peixes são sensíveis e nostálgicos. Viena de Áustria, uma cidade cheia de história, tradições, e por onde passaram músicos, escritores e artistas famosos será interessante para visitarem. Os nativos de Peixes vão adorar visitar os seus belíssimos palácios e vão sentir-se bem no ambiente melancólico da cidade. A sua necessidade de contacto com a água será satisfeita pela presença do Danúbio que atravessa a cidade. Porto Santo, na Madeira, com as suas belas e extensas praias onde poderão descontrair, fará as delícias dos nativos de Peixes.