De acordo com o seu signo e os traços que caracterizam a sua personalidade poderá escolher o animal de estimação cuja natureza melhor se harmoniza consigo. Se está a pensar arranjar um animalzinho para os seus filhos, tenha também em consideração o signo deles, para além obviamente das condições necessárias para proporcionar uma vida feliz a toda a família!

Se o seu signo é...

CARNEIRO

O seu animal de estimação deve ser ativo, ágil, lidar bem com a agitação e as mudanças - talvez também de casa - e viagens a que você o poderá sujeitar. Gosta de animais fortes, imponentes e com um ar confiante, que sejam notados e elogiados em qualquer lugar. Um cão de Fila, um Pitbull, Rottweiler ou qualquer outra raça de cães de grande porte pode ir bem ao encontro daquilo de que você gosta.

TOURO

O seu animal de estimação deve ser tranquilo, caseiro, acolhedor e afável para com todas as pessoas que visitam a sua casa. Um cão rafeiro, um buldogue, um gato persa ou um canário são boas opções para si. Tenha atenção à sua tendência para dar "pequenos petiscos" ao seu animal de estimação, a nossa alimentação não é saudável para eles!

GÉMEOS

Gosta de animais divertidos, animados, que estejam sempre em movimento e que não exijam muitos cuidados. É capaz de passar horas a ver as aves a cruzar o céu, mas não gosta de as ver aprisionadas em gaiolas. Um peixinho de aquário, que não requer muita atenção, mas que lhe proporciona momentos agradáveis de contemplação, é uma boa opção para si.

CARANGUEJO

Maternal (ou paternal), protetor, carinhoso, você adora animais desde criança e se pudesse enchia a sua casa com um casal de cada espécie. Gosta de os mimar, abraçar, de dormir com eles e de os levar consigo para todo o lado. As melhores opções para si são os cães de raça pequena, como o Caniche, o Chihuahua ou o Yorkshire, que poderá vestir conforme o seu gosto.

LEÃO

Tal como acontece em relação a si próprio, Leão gosta que o seu animal de estimação seja carismático e se destaque pelo seu ar e imponência. Se pudesse, teria consigo o animal que dá nome ao seu signo, e far-se-ia acompanhar por um leão - ou uma leoa - de porte majestoso. Não sendo possível, um cão de raça de grande porte ou um gato de uma raça exótica, como um Persa, um Birmanês, um Bosques da Noruega ou até um gato egípcio, são boas hipóteses.

VIRGEM

Você é meticuloso, organizado e metódico, e embora aprecie profundamente a natureza prefere ver os animais no campo ou no seu habitat natural do que propriamente a fazer-lhe companhia. Para si é mais aconselhável ter um aquário de água quente, onde possa ter espécies diversificadas de peixes, ou um cágado, que é silencioso e tranquilo.

BALANÇA

Embora goste de ter companhia, o nativo de Balança tem uma vida social tão ativa que pode ser difícil estar em casa o tempo necessário para que o seu animal de estimação não se sinta sozinho. Gosta de ver as borboletas a voar de flor em flor e de acordar com o chilrear dos pássaros, mas não sente necessidade de ter um animal em casa. Um casal de gatos, independentes e asseados - Balança gosta de ter a sua casa sempre em ordem e harmonia - podem ser uma boa opção. Um Yorkshire, que pode vestir segundo as tendências da moda, também.

ESCORPIÃO

Escorpião gosta de animais que, tal como ele, tenham uma presença forte, e até um certo exotismo. Pode sentir-se atraído por ter em casa animais como cobras, escorpiões ou tarântulas, que sem dúvida não deixarão as suas visitas indiferentes. Pode, também, escolher um gato preto - os felinos atraem-no.

SAGITÁRIO

Este signo tem uma profunda ligação à Natureza e adora todos os animais, mas sente uma inexplicável ligação aos cavalos - ou não fosse o símbolo do seu signo um centauro. Se não puder ter uma quinta com cavalos, adorará ter vários cães, de porte médio ou grande, e de preferência todos eles recolhidos da rua ou adotados, pois Sagitário tem um forte instinto de ajuda aos mais desprotegidos.

CAPRICÓRNIO

Capricórnio é conservador e tradicionalista, e se optar por ter um animal de estimação será um peixe de aquário, um coelho, um cão de porte médio ou um gato pacífico. Gosta de animais tranquilos, que sejam independentes e que, sobretudo, mantenham a casa em ordem. No entanto, este é um dos signos que mais facilmente prescinde de um animal de companhia, pois passa muitas horas no trabalho e pondera cuidadosamente as despesas e responsabilidades que a adopção de um animal de estimação implica.

AQUÁRIO

Aquário é outro dos signos que passa pouco tempo em casa, e por essa razão pode optar por não ter um animal de estimação - a não ser que este o possa acompanhar a todo o lado. Um cão rafeiro, bem-disposto e brincalhão, pode tornar-se a sua mascote, e sem dúvida que Aquário dividirá cama e mesa com o seu fiel amiguinho.

PEIXES

Sensível e protetor, o nativo de Peixes gosta de um animal de quem possa cuidar, mas que não seja demasiado "espaçoso". Assim, uma chinchila, um coelho, um hamster, um gato ou um cão de pequeno porte são animais que despertam a sua doçura. Pela forte ligação à água, Peixes gostará também de ter um aquário cheio de peixinhos, ou uma tartaruga.

Qualquer que seja o seu signo, seja responsável na adoção de um animal, assegure-lhe sempre aquilo de que ele precisa para viver com qualidade.