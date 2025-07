Depois de uma edição de estreia que reuniu mais de 15 mil pessoas, em 2024, o festival Mondego Vibe regressa este verão ao Parque Verde do Mondego, em Coimbra, entre 11 e 27 de julho. A promessa é simples: mais diversão, mais adrenalina e momentos inesquecíveis para toda a família, sempre com o rio como pano de fundo.

O recinto conta este ano com mais de 30 insufláveis, incluindo 15 estruturas aquáticas e várias pensadas também para adultos. Entre os destaques estão as populares Waterballs, os divertidos Barquinhos, os duelos dos Gladiadores, a adrenalina da Varredora Mecânica e algumas das maiores pistas insufláveis do país. Uma das grandes novidades desta edição é a Arena de Espuma, onde as crianças podem mergulhar, literalmente, numa festa de gargalhadas.

Mondego Vibe está de volta a Coimbra com mais de 30 insufláveis, zona aquática e diversão ao ar livre créditos: Divulgação

A entrada no recinto é gratuita e permite o acesso à zona de descanso e restauração, mas para usufruir das atividades é necessário adquirir bilhete e utilizar a pulseira do evento. Os preços variam entre 10€ (meio dia) e 15€ (dia completo). É também obrigatório o uso de meias com sola protetora para garantir a segurança nas atividades aquáticas e nos escorregas insufláveis.

Com um reforço na diversidade da programação, o Mondego Vibe quer afirmar-se como um dos maiores eventos familiares do verão em Portugal. Por isso, prepare o fato de banho e as meias.