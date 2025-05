O festival reúne uma seleção de pequenos produtores portugueses, que apresentam vinhos a preços acessíveis, servidos diretamente ao público. Estão confirmados rótulos como Alvaianas, Quinta da Murta, Howard’s Folly, Quinta dos Termos e Juntos, o vinho da casa. A inspiração vem dos wine fests alemães, em linha com a origem dos atuais proprietários da Quinta da Corrieira.

A programação musical inclui concertos de jazz, atuações de artistas do Brasil e de Cabo Verde, bem como DJ sets. No domingo, realiza-se o Jazz Brunch, com lugares limitados e menu exclusivo. Ao longo dos dois dias, a Plansel Wine School promove workshops e atividades ligadas ao vinho.

Na área da restauração, participam marcas como Salta, Contra, CocoNing Thai Food, Maxi e Brigadeirando. As propostas gastronómicas visam acompanhar os vinhos disponíveis no recinto.

Está também prevista uma zona infantil com monitores, atividades e insuflável. Os bilhetes encontram-se à venda aqui, com preços de pré-venda a 12€ (um dia) e 20€ (dois dias). Na entrada, os valores são 15 e 25€, respetivamente. A entrada é gratuita para crianças até aos 12 anos.