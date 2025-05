Situada em Redondo, Alentejo, a Herdade de São Miguel recebe-nos com a paz e a tranquilidade que caraterizam a região. Estamos a cerca de 1h30 de Lisboa, mas esta parece-nos mais distante. Nesta propriedade, o tempo abranda e o silêncio relaxa-nos. Temos tempo para apreciar o que nos rodeia e sentir os cheiros, como os do alecrim à entrada das instalações cuja arquitetura ampla e moderna revela que, apesar das raízes tradicionais, a Casa Relvas vive o presente.

É ao lado da inovação e da investigação — mas sempre com o Alentejo no coração — que a empresa, fundada em 1997 por Alexandre Relvas, se vai construindo e somando sucessos.

créditos: Divulgação

O amor não se soma, multiplica-se

É provável que quando Alexandre decidiu aventurar-se no mundo do vinho e plantar os seus primeiros 10 hectares de vinha, não esperasse que, quase 30 anos depois, o sonho de preservar um legado de cinco gerações se tornasse em algo maior: num projeto familiar de sucesso que coloca o Alentejo no radar dos amantes do "néctar do deuses".

Hoje, o proprietário conta com o apoio de dois filhos, o Alexandre Jr. e o António, que o ajudam diariamente a gerir os 350 hectares de vinha, distribuídas por diferentes propriedades na região.

Para Alexandre Jr., responsável pelo departamento comercial e internacional da empresa, o "salto grande" dado pela Casa Relvas deve-se ao facto de terem "muito presente a segmentação".

Com uma produção anual à volta de oito milhões de garrafas, a empresa conta com um portefólio diversificado, que incluem referências pensadas também para o mercado externo, que representam 70% das vendas globais.

Herdade de São Miguel Sala de refeições da herdade créditos: Ana Oliveira

Vinhos "com sentido de lugar"

O sentido de identidade e o amor pela região são valores que a Casa Relvas procura integrar em cada garrafa, pois acredita que o Alentejo "consegue fazer produções com sentido de lugar".

Exemplos disso são as referências que provámos, como a Casa Relvas Rabo de Ovelha Branco 2024 que destaca uma casta que já teve grande importância para o Alentejo. Para além de autóctone e de fazer parte da tradição da região, "é interessante por ficar madura com uma quantidade de açúcar bastante reduzida", segundo o Jr.

Apesar de ter origem estrangeira, a Syrah é das castas que melhor se adaptou ao clima e aos solos alentejanos e uma das variedades mais plantadas na região, por isso, o Casa Relvas Syrah sem Cor Branco 2024 transmite, de algum modo, um aroma alentejano.

Visto que os brancos e os rosés são de grande importância para a marca, um que caracteriza a propriedade é a Herdade de São Miguel Colheita Selecionada. Entre os rosé, a grande novidade e destaque é o Pom Pom Rosé, uma referência criada "para ser fácil, ao mesmo tempo que sofisticada e com alguma complexidade".

"Procuramos cada vez mais entender as castas e ver o que elas têm para dar", explica Alexandre Jr., acrescentando que o grande diferenciador do vinho é a "intervenção humana desde o início do processo". Para o co-CEO da empresa, é o que faz com que exista "um lado mais romântico à volta do vinho".

Vinhos créditos: Divulgação

O Dia em São Miguel é sábado... o quando a vontade quiser

Esta sábado, dia 31 de maio, a Casa Relvas realiza o seu evento anual, "Um dia em São Miguel". O evento, pensado para toda a família, casais e grupos de amigos, vai contar com provas de vinho e azeite, gastronomia, artesanato, jogos tradicionais e momentos musicais dos quais se destaca o concerto de Miguel Araújo.

No bar do recinto, e para acompanhar este dia especial, a organização vai servir os vinhos das gamas Herdade de São Miguel e Casa Relvas. E porque o "Um dia em São Miguel" é dedicado ao Alentejo, a gastronomia será também protagonista. Assim, os amantes de um bom garfo e dos sabores alentejanos poderão acompanhar o show cooking promovido pelo Fogo da Terra, que vai colocar chefs a cozinhar à volta da fogueira. Para além desta iniciativa, os visitantes poderão saborear outras iguarias típicas da zona.

A festa em São Miguel terá início às 14 horas e durará até ao por do sol. Os interessados em participar no evento, deverão adquirir o bilhete (35 euros por pessoa) antecipadamente através da Ticketline.

Caso não tenha oportunidade de rumar até Redondo este fim de semana, saiba que a Casa Relvas promove vários programas de enoturismo que podem incluir uma visita à adega, prova de vinhos e de azeite – recorde-se que o ouro líquido juntou-se recentemente ao portefólio da empresa – bem como um almoço com a equipa onde a simplicidade, proximidade e gosto de receber acrescentam sabor à ementa.

O SAPO Lifestyle visitou a Herdade de São Miguel a convite da Casa Relvas