O painel de jurados, constituído por 22 especialistas nacionais e internacionais, incluindo compradores, sommeliers, críticos, jornalistas e representantes de garrafeiras e wine bares, avaliou as 178 amostras em prova nas categorias de vinhos brancos, tintos e vinhos do Porto e proclamou os vencedores, divididos entre medalhas de ouro e prata, para além do anúncio dos melhores vinhos em cada uma daquelas categorias.

Foram assim revelados os vinhos Duas Quintas Reserva 2023 (Adriano Ramos Pinto Vinhos), nos brancos, o Avô Escrivão Grande Reserva 2021 (Vinilourenço), nos tintos, e o Barão de Vilar Colheita 1976 (Van Zeller Wine Collection SA), nos vinhos do Porto.

“Orgulhamo-nos de poder constatar, mais uma vez, que a região continua a produzir vinhos de excelente qualidade, que nos continuam a surpreender, ano após ano. À semelhança da edição anterior, o painel do júri contou com a avaliação de compradores internacionais, reforçando a aposta na internacionalização do evento e nas oportunidades de exportação dando visibilidade global aos vinhos do Douro Superior”, mesmo aqueles de pequenas produções, oriundos de empresas familiares”, refere Luís Lopes, diretor da revista “Grandes Escolhas” que presidiu ao júri do concurso.

O Festival contou com 90 expositores, entre vinhos e sabores regionais, como azeites da região, amêndoas, mel, queijos, charcutaria, pão e doçaria diversa e tasquinhas. O conjunto de atividades paralelas como provas comentadas de brancos, tintos, vinhos do Porto e de azeites, visitas a quintas, para além da habitual animação musical com concertos, completaram a oferta do evento.

Nas palavras do presidente do município de Vila Nova de Foz Côa, João Paulo Sousa, era evidente a satisfação com os objetivos atingidos. “Este é seguramente um dos melhores festivais de vinho do país”, disse. E não deixou de vincar durante a cerimónia de inauguração que o Douro Superior reclama maior atenção por parte dos poderes públicos para poder desenvolver plenamente as suas imensas potencialidades.

Além dos três grandes vencedores, foram ainda atribuídas 18 medalhas de ouro (seis para brancos, dez para tintos e dois para vinhos do Porto) e 37 medalhas de prata.

VINHOS BRANCOS

Medalhas de Ouro

Duorum Vinha dos Muros 2024

Duvalley Reserva 2023

Fonte Videira 2024

Soulmate Grande Reserva 2019

Vale da Veiga Reserva 2019

Vineadouro Vinhas Antigas 2021

Medalhas de Prata

Alto do Pocinho 2023

Arribas do Côa Rabigato Reserva 2023

Cadão Reserva 2024

Crasto Superior 2019

EspadaCinta Códega do Larinho Grande Reserva 2023

Pai Horácio Grande Reserva 2021

Vinha da Migalha by Palato do Côa 2017

Quinta das Mós Grande Reserva 2022

Soulmate Alvarinho Grande Reserva 2021

Terras do Grifo Grande Reserva 2019

Vale da Teja Reserva 2020

Vale Marianes Reserva 2020

VINHOS TINTOS

Medalhas de Ouro

Quinta da Leda 2021

Cortes do Reguengo Reserva 2020

Crasto Superior Syrah 2022

Duvalley Grande Reserva 2016

Moinhos do Côa Reserva 2020

Palato do Côa Grande Reserva 2017

Quinta de Ervamoira 2021

Quinta do Gravançal Grande Reserva 2021

Quinta do Monte Xisto 2022

Xisto 2019

Medalhas de Prata

40 Castas Reserva 2023

All Ways 2021

Arribas do Côa Reserva 2020

Cadão Grande Reserva 2018

Casa Agrícola Rebelo Afonso Reserva 2022

Duorum 2023

EspadaCinta Grande Reserva 2021

Fonte Videira 2021

Montes Ermos Garrafeira dos Sócios 2020

Quinta da Bulfata Reserva 2021

Quinta da Ribeira Teja Reserva 2022

Quinta das Mós Grande Reserva 2020

Quinta de Canivães 2020

Remisi'us Grande Reserva 2021

Segredos do Côa Grande Reserva 2019

Senhor Abel Reserva 2020

Sétimo Bago Grande Reserva 2018

Soulmate Touriga Franca Grande Reserva 2021

Vale da Veiga Reserva 2017

ZOM Garrafeira 2015

VINHOS DO PORTO

Medalhas de Ouro

Cortes do Reguengo Tawny 20 anos

Quinta de Ervamoira Vintage 2005

Medalhas de Prata

Barão de Vilar Vintage 2015

Burmester Tawny 20 Anos

Dona Antónia Tawny 10 Anos

Quinta da Silveira Tawny 20 anos

Quinta do Grifo Vintage 2015