Todas as semanas fazemos uma seleção dos melhores programas para fazer em família, no Norte, no Centro e, claro, no Sul. Leve este artigo consigo e partilhe-o com quem precisar dele!

Está pelo Norte? Anote na agenda

Festival de Verão para os mais novos!

fim de semana com as crianças festival de verão SEA LIFE Porto

Data: 20 jul. a 10 ago.: 14h-18h | Localização: SEA LIFE Porto

Sábado chega a terceira edição do Festival de Verão do SEA LIFE Porto! Além das diversões que já conhece, terá também muitas outras para os mais pequenos, como uma pista de obstáculos com mini tratores, workshops de espantalhos com materiais reaproveitados e animais de quinta. Aproveite e faça uma visita debaixo de água!

O Bicho Papelão anda por aí!

bicho papelão histórias bonfim porto fim de semana com as crianças

Data: 21 jul.: 11h | Localização: Junta de Freguesia do Bonfim (Porto)

O Bicho Papelão volta ao Salão Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim com uma história que leva as famílias ao fundo do mar! Por isso, miúdos e graúdos preparem-se para mergulhar. O trio contador de histórias está à vossa espera com uma representação divertida! Encontre outras histórias nestes palcos do Porto.

Toca a aprender nestas aulas gratuitas de verão!

atividades para crianças aprender a matosinhos © Fotografia: Tiago Eusébio

© Fotografia: Tiago Eusébio

Data: 2.ª a 6.ª: 18.30h-20h, sáb., dom.: 10.30h-12h | Localização: Matosinhos (Vários locais)

Até 6 de setembro, não há desculpas para não queimar calorias e promover o bem-estar em família! O programa de desporto informal “Aprende a…” está de volta, com a ajuda de técnicos de desporto, treinadores e atletas de várias modalidades! A grande novidade deste ano são as modalidades de rugby e ténis de praia. Descubra mais desportos aqui!

A não perder em Lisboa e no Centro

Caça ao Tesouro no Parque da Pena!

atividades para crianças fim de semana com as crianças parques de sintra créditos PSML Luís Duarte

© Fotografia: PSML Luís Duarte

Datas: 21 jul.: 15h | Localização: Parque da Pena (Sintra)

Famílias aventureiras, no domingo rumem a Sintra para uma verdadeira Caça ao Tesouro! Será que vão conseguir resolver todos os enigmas e encontrar as pistas que conduzem ao desejado tesouro? Divirtam-se nesta paisagem única criada no século XIX pelo Rei Artista, D. Fernando II, ao redor do Palácio da Pena.

Vamos aprender pintura... com o Álbum de Família!

álbum de família pintar atividades para crianças fim de semana com as crianças

Datas: 20 jul.: 10h-12.30h, 14h-16h | Localização: LoureShopping (Loures)

Neste atelier os mais pequenos vão dar asas à imaginação em telas individuais e pôr em prática algumas técnicas de pintura! Aí em casa, são fãs de purpurinas? Use estes e outros materiais para dar aquele toque especial. No final deste workshop, onde reina a criatividade e diversão, as crianças poderão levar para casa as suas criações! Para participar, basta apresentar, à entrada, o QR Code da APP do LoureShopping.

Coimbra transforma-se num Festival de Insufláveis!

fim de semana com as crianças insufláveis brincar

Datas: Até 21 jul.: 10h-20h | Localização: Parque Verde do Mondego (Coimbra)

O maior Festival de Insufláveis chega a Coimbra este fim de semana! Crianças a postos? O Mondego Vibe decorre durante 10 dias, com insufláveis impressionantes. Alguns deles são gigantes, têm 15 metros, mas há mais atividades – street food, pinturas faciais e muita animação, é um evento para toda a família!

Mais brincadeiras a Sul

Caçar pores do sol em família!

fim de semana com as crianças MAR Shopping Algarve por do sol

Datas: Até 31 ago., sáb.: 20h-22h | Localização: MAR Shopping Algarve (Almancil)

Em julho e agosto, todos os sábados podem terminar em beleza! Leve a família e amigos aos "Summer Sunsets" do MAR Shopping para dançar ao som de DJ's ao vivo, com muita diversão e convívio. O objetivo é criar pontos de encontro e partilha para todos! E quem o diz é Ana Antunes, diretora do MAR Shopping Algarve.

Visitas guiadas de Verão ao Castelo de Beja!

Castelo de Beja à noite

Datas: Jul., ago.: sáb.: 18h | Localização: Castelo de Beja (Beja)

A cidade alentejana convida todas as famílias a deixar-se encantar pelas histórias que Beja (e olhe que são muitas!). Este ano as visitas ao castelo acontecem ao lusco fusco, quando a luz do sol torna ainda mais idílica a paisagem que se avista do cimo da torre de menagem. "Hei de ir hei de ir ao Castelo de Beja" é o nome que tem se seguir! Consulte todo o programa.

O verão já se faz sentir no rio Gilão!

fim de semana com as crianças tavira rio gilão

Datas: Até 30 set. | Localização: Vários locais sob consulta (Tavira)

O Verão em Tavira está de regresso! E como já é habitual, há uma “Mostra de Cinema ao Ar Livre de Tavira”, de 18 de julho a 18 de agosto, nos Claustros do Convento do Carmo – uma organização do Cineclube de Tavira.

Até 27 de agosto, uma vez por semana, há "Fado no Coreto", com vários artistas locais no Jardim do Coreto. E, claro, as clássicas Feiras temáticas e Mostras de Artesanato, todo o verão. Divirta-se em família! Saiba mais, aqui.

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Bambini, venham para a mesa: hoje o menu é pizza

restaurantes para crianças pizza capricciosa

Vai sair e chegou a hora de pensar em restaurantes para crianças? Quer um espaço onde possam brincar, que tenha uma vista agradável e onde se coma o que os miúdos mais gostam? Até ao final de agosto, peça um menu de adulto na Capricciosa e receba de oferta o menu de criança. Basta mostrar esta página!

Livros | Aí em casa, já leram... Tu fazes a diferença?

livros infantis tu fazes a diferença editora albatroz férias de verão

Páginas: 160 | Preço: 7,99€ | Idade: dos 7 aos 9 anos

O mundo seria diferente se não fizesses parte dele! Este livro reúne histórias de rapazes e raparigas como tu, que por vezes se sentem inseguros e duvidam das suas capacidades, mas que acabam por encontrar a coragem e a força interior para lidar com os maiores desafios. Também tu podes aprender a gerir situações difíceis. Quando acreditares em ti e te aceitares como és, verás como és especial, porque Tu fazes a diferença!

filmes infantis cinema crianças em cartaz animação

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

Só mais uma coisinha...

De onde estas sugestões vieram há muitas mais! Adicione à lista estes espaços verdes que as crianças têm de conhecer, leve-as a estes restaurantes e as gelatarias para refrescar os dias mais quentes. Deixe a família com um sorriso de orelha a orelha, com estes planos cheios de ideias para todo o mês. Bom fim de semana!

Acompanhe mais novidades no site e no Canal de WhatsApp da Estrelas & Ouriços...!