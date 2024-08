Todas as semanas fazemos uma seleção dos melhores programas para fazer em família. Leve este artigo consigo e partilhe-o com quem precisar dele!

Está pelo Norte? Anote na agenda

Concerto para Famílias no Porto Piano Fest!

Porto Piano Fest 2024

Data: 3 ago.: 10h-11.30h | Localização: Casa Comum (Porto)

Viva a música em família neste concerto para crianças, pais e avós! Aproveite a manhã ao som de peças para todas as idades, numa performance narrativa curada pela pianista-compositora Mariel Mayz e com a autora e ilustradora Raquel Costa. O Porto Piano Fest tem direção artista de Nuno Marques e vai levar diferentes estilos musicais ao Mercado do Bolhão, Casa da Música, Museu do Porto, Casa Comum, Reitoria UP, entre outros, até 11 de agosto.

Veja cinema (grátis e) fora do sítio!

Data: Até 31 ago. | Localização: Vários locais no Porto

Comemore os 25 anos desta iniciativa! Leve a família a ver filmes de animação dobrados em português, aos sábados, às 22h. Em cada sessão haverá 500 lugares sentados disponíveis, ocupados por ordem de chegada, a partir das 21h30. Em casa de haver condições climáticas adversas, as sessões podem mudar de local.

3 agosto: “O Panda do Kung Fu 4” (Largo da Estação, em Campanhã)

10 agosto: “A Arca de Noé - A Aventura” (Jardins do Palácio de Cristal)

17 agosto: “Dragonkeeper - Ping e o Dragão” (Parque da Pasteleira)

24 agosto: “Garfield” (Quinta do Covelo)

31 agosto: “Gru – O Maldisposto 4” (Jardim de Sarah Afonso).

Festival de Verão para os mais novos!

fim de semana com as crianças festival de verão SEA LIFE Porto

Data: Até 10 ago.: 14h-18h | Localização: SEA LIFE Porto

Chegou a terceira edição do Festival de Verão do SEA LIFE Porto! Além das diversões que já conhece, terá também muitas outras para os mais pequenos, como uma pista de obstáculos com mini tratores, workshops de espantalhos com materiais reaproveitados e animais de quinta. Aproveite e faça uma visita debaixo de água!

A não perder em Lisboa e no Centro

Alguém falou em piscina de bolas?

piscina de bolas centro comercial atividades para crianças

Data: De 3 ago. até 1 set.: 11h-13h, 15h-20h | Localização: Arena Shopping (Torres Vedras)

Comece o mês em grande no “FUN KIDS”, o espaço do Arena Shopping para os mais novos brincarem à vontade! A grande novidade deste ano é a rampa de 2,5 metros de altura que se instalará na esplanada, no piso 2, onde as crianças poderão deslizar em boias até aterrarem numa divertida piscina de bolas!

Data: 4 ago.: 10.30h | Localização: Palácio Pimenta (Lisboa)

Tantos azulejos, tantos! Em azul e branco ou coloridos, os que contam histórias ou os que formam padrões! São muitos os exemplos que podemos encontrar no Museu de Lisboa - Palácio Pimenta. Faça uma visita para descobrir mais sobre este revestimento tão presente na nossa cidade. No final, todos vão desenhar e criar um painel de «azulejos» em família.

Dino Parque investigação dinossauros atividades para crianças

Data: 2.ª a dom.: 10h-19h | Localização: Dino Parque (Lourinhã)

Sabia que o Dino Parque apoia uma nova escavação paleontológica em parceria com o Museu da Lourinhã? Esta escavação permitiu retirar diversos fósseis de vertebrados do Jurássico Superior, que serão agora estudados em laboratório.

Os primeiros resultados deverão ser conhecidos em 2026. Mas, até lá, não faltam espécies para conhecer neste Parque, como o tubarão Helicoprion ou o mais recente “crocodilo” de Portugal. O Ophiussasuchus paimogonectes foi descoberto nas praias da Lourinhã e dado a conhecer em janeiro deste ano. Use 15% de desconto Estrelas & Ouriços! Saiba como, aqui.

Mais brincadeiras a Sul

A Biblioteca vai à praia, vá também!

biblioteca vai à praia castro marim crianças fim de semana verão

Data: Jul., ago.: 2.ª a 6.ª: 9.30h-12.45h | Localização: Praias de Altura e Praia Verde

A Bibliomóvel de Castro Marim vai percorrer as praias do concelho durante a época balnear. Esta biblioteca itinerante permitirá o acesso a jornais e revistas através do Press Reader e ainda a consulta e empréstimo de livros e filmes em DVD aos interessados, de forma gratuita. Do romance à ficção científica, sem esquecer a banda desenhada e os livros em inglês, há leituras para todos os gostos! Conheça mais Bibliotecas de Praia aqui!

Sugestão para o almoço ou jantar de domingo!

Até 4 de ago.: 19h-01h | Largo de São Francisco (Faro)

Todas as famílias têm algum dançarino. Quem é que aí em casa vai levar os avós a dar um pezinho de dança ao som de Micaela, Rosinha, Jorge Guerreiro ou Sérgio Rossi? A Festa da Ria Formosa, organizada pela da VIVMAR – Associação de Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa, junta o melhor de dois mundos (música e marisco). Tenha um fim de semana saboroso e refrescante na companhia de toda a família!

Não perca estes pores do sol em família!

fim de semana com as crianças MAR Shopping Algarve por do sol

Datas: Até 31 ago., sáb.: 20h-22h | Localização: MAR Shopping Algarve (Almancil)

Em julho e agosto, todos os sábados podem terminar em beleza! Leve a família e amigos aos "Summer Sunsets" do MAR Shopping para dançar ao som de DJ's ao vivo, com muita diversão e convívio. O objetivo é criar pontos de encontro e partilha para todos! E quem o diz é Ana Antunes, diretora do MAR Shopping Algarve.

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Podcast: Aí em casa, já ouviram... Só mais uma estória?

podcast só mais uma estória popcasts renascença

Episódios: 67 | Público: Crianças e Famílias

Aqui não faltam histórias infantis originais, para ouvir no quarto de luz apagada ou com a luz de presença (e porque não na praia?). A pensar nos pais que acham que não sabem ou já estão demasiado cansados para inventar estórias quando eles nos pedem “só mais uma estória” antes de dormir, Miriam Gonçalves e Raquel Bastos criaram este podcast. Com sonorização de André Peralta e também disponível no Popcasts - plataforma da Rádio Renascença. Ouça este episódio sobre avós!

Sugestões para o almoço em família!

restaurantes para crianças pizza capricciosa

Vai sair e chegou a hora de pensar em restaurantes para crianças? Quer um espaço onde possam brincar, que tenha uma vista agradável e onde se coma o que os miúdos mais gostam? Até ao final de agosto, peça um menu de adulto na Capricciosa e receba de oferta o menu de criança. Basta mostrar esta página!