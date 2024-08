Liliana Filipa utilizou a sua conta de Instagram para relembrar o mês de agosto que chega agora ao fim.

Com a legenda "Album: August. Happy and relaxing days at home” ("Álbum: agosto. Dias felizes e relaxantes em casa"), a influenciadora digital partilhou 18 fotografias das suas férias de verão.

Nelas, pode-se ver Liliana Filipa na praia, na piscina, e a jantar fora com o companheiro e os dois filhos, Ariel Melody e Santi Marcel.

Este verão, a influenciadora passou pela Côte d’Azur, em França, pelas regiões italianas de Sardenha, Capri, e Dolomitas, e pelo Algarve.

Veja as 18 fotografias do mês de agosto de Liliana Filipa na galeria.

