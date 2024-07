Liliana Filipa está a viver ao máximo a época dos festivais de verão! Atualmente, a influenciadora digital - que se tornou conhecida após participar no reality show 'Casa dos Segredos', da TVI - viajou até ao norte do país, mais precisamente Vila Nova de Gaia, para assistir a mais uma edição do Meo Marés Vivas.

Como é habitual, Liliana fez questão de partilhar no Instagram, onde tem uma comunidade de mais de 800 mil seguidores, os pormenores do seu visual.

Seguindo uma das tendências da estação, a também empresária apostou num conjunto em ganga e acessórios mais dramáticos, destacando-se o colar.

Veja as imagens na galeria.

