Está pelo Norte? Anote na agenda

O que fazer na Feira do Livro do Porto?

feira do livro do porto crianças banda desenhada livros infantis

Datas: 23 ago. até 8 set. | Localização: Jardins do Palácio de Cristal (Porto)

A 11.ª edição da Feira do Livro do Porto está de volta e promete 17 dias com 16 conversas, 15 sessões especiais de poesia e humor, quatro sessões de cinema, 21 concertos, sete apresentações de livros e mais de 50 atividades para bebés, infantojuvenis e famílias. Passeie pela Avenida das Tílias e escolha um ou mais livros, de entre as 115 editoras, livreiros e alfarrabistas, distribuídos por 130 stands.

24 ago.: 15h - Oficina “O Velho da Montanha”

27 ago., 3 set.: 15h - Oficina Arqueologia das Palavras

30 ago., 6 set.: 15h - Oficina de Impressão Poética

26 a 30 ago., 2 a 6 set.: 14.30h - Oficina “Eugénio em Filme: Laboratório de Cinema e Animação”

31 ago.: 16h - Curso de Escrita e Imaginação para Jovens com Gonçalo M. Tavares

Cabine de Leitura para artistas de palmo e meio

Datas: 24 ago.: 15h | Localização: Biblioteca Municipal Ferreira de Castro

Para assinalar o Dia do Artista, a biblioteca municipal convida a visitar a Cabine de Leitura e a participar numa aula de dança com a companhia “Fábrica das Letras”. Leve a pequenada ao jardim público da Praça José da Costa, em Oliveira de Azeméis, procure esta cabine e deixe a dança falar por si!

Inscrições: 256 607 177 | Email. Mais atividades nas Bibliotecas de Lisboa e do Porto aqui!

Ponto alto do verão: parque de diversões com piscina de espuma!

fim de semana com as crianças arcalandia braga

Datas: Até 1 set.: 14h-21h | Localização: Centro Comercial Nova Arcada (Braga)

Veja a pequenada delirar com os insufláveis gigantes, trampolins, uma baliza, uma bola gigante e ainda um anfitrião muito especial: um gigante Pato Amarelo, que vai surpreender todos com uma verdadeira festa da espuma na sua piscina! Dirija-se à zona exterior do Piso 1, que tem expressores para refrescar o espaço e uma cobertura super colorida para garantir brincadeira a todas as horas.

A não perder em Lisboa e no Centro

Este fim de semana há... Lisboa Mágica na Rua!

lisboa mágica evento 2024 fim de semana com as crianças

Datas: Até 25 ago.: 11h-22h/23h | Localização: Vários locais (Lisboa)

Na 12.ª edição do Festival Internacional de Magia de Rua de Lisboa vai poder ver 15 artistas, de 8 países diferentes que vão apresentar... 175 espetáculos por 13 locais da cidade. São GRÁTIS e contam com a direção artística de Luis de Matos (não era preciso ser mágico para adivinhar esta!).

Este ano as Festas do Mar têm desenhos animados!

Datas: Até 1 set.: 12h-23.59h | Localização: Baía de Cascais

Antes de ir atrás das cabeças de cartaz anote a programação para a pequenada! De quinta a sábado, às 18.30h, o Ruca, a Heidi, a Abelha Maia e o Pocoyo vão animar a malta. Há ainda um palco para conhecer novos talentos (Sara Megre, Du Nothin, Mariana Lopes, Diogo Oliveira, entre outros) e o palco principal com Rui Veloso, Bárbara Bandeira, Fernando Daniel, António Zambujo, Bárbara Tinoco e muitos outros. No último dia a Baía é palco do fogo de artifício!

Preparados para brincar aos construtores? "Mãos à obra"!

spacio shopping olivais fim de semana com as crianças parque de diversões

Datas: Até 31 ago.: 11h-19h | Localização: Spacio Shopping (Olivais)

Ainda não levou as crianças ao destino preferido deste verão? O parque infantil “Building Buddies” retrata uma vibrante comunidade onde os jovens aventureiros são convidados a brincar, colaborar, explorar, criar e aprender, enquanto, em equipa, melhoram o bairro, numa experiência com 7 áreas temáticas. Nesta animação educativa, lúdica e interativa, há personagem virtuais que ajudam os mais novos a tornar a casa um lugar ainda mais incrível!

Fim de semana com as crianças a Sul

O Forum Family Garden é para toda a família

fim de semana com as crianças forum algarve piscina de bolas

Datas: Até 8 set.: 15.30h-18h, 19.30h-23h | Localização: Forum Algarve (Faro)

Aqui, todos os dias, a animação estará garantida para os mais novos com um circuito de arborismo, uma mega piscina de bolas com escorregas de seis metros de altura e um espaço ‘jump’ com camas elásticas. Obs.: Por cada 30€ em compras (talão original e impresso) o Forum Algarve oferece uma pulseira de acesso aos equipamentos.

Já alguma vez foi à Feira de Agosto?

Datas: Até 26 ago. | Localização: Grândola

É verdade, agosto tem uma feira e fica na terra da Liberdade. Por esse motivo, a edição deste ano tem como mote os 50 anos do 25 de Abril. Há uma exposição alusiva ao tema, um Festival Hípico com atividades equestres e artesanato. O melhor de tudo é que no espaço da feira franca há 16 divertimentos para adultos e crianças e cerca de 200 feirantes!

Noites temáticas no minigolfe? Sim!

family golf park vilamoura

Data: Até 30 ago. | Localização: Family Golf Park (Vilamoura)

O que seria do verão sem eventos inesperados e fora da rotina? Ao final do mês, passe pelo Family Golf Park e não perca os espetáculos de música ao vivo, show de palhaços, caricaturas e muito mais! Durante o dia aproveite 50% de Desconto Estrelas & Ouriços em percursos de minigolfe para toda a família.

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Leve para a praia o livro... Com o tempo

livros infantis planeta tangerina com o tempo

Páginas: 48 | Preço: 12,90€ | Público: Crianças e Famílias

Todos já demos por isso: o tempo está sempre a passar, a passar, a passar… E nós, com ele, também vamos passando, por tudo e por mais alguma coisa. O tempo muda-nos. Muda as coisas à nossa volta. Transforma tudo. Com o tempo, percebemos isso. Um livro da autoria de Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso, editado pela Planeta Tangerina para dar cor às férias grandes!

filmes infantis cinema crianças em cartaz animação

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

