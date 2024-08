Todas as semanas fazemos uma seleção dos melhores programas para fazer em família. Leve este artigo consigo e partilhe-o com quem precisar dele!

MEO Kids Camp fim de semana com as crianças

Data: 17, 18 ago.: 11h-18h | Localização: Parque da Lavadeira, V. N. Gaia

O acampamento favorito dos mais pequenos está de volta! Aqui, as crianças podem aprender a ser verdadeiros índios, fazer campeonatos de bubble balls, brincar às corridas de sacos ao jogo da Jenga gigante e aprender muitas coisas novas! Procure a tenda da Estrelas & Ouriços. Esperamos por si!

Está pelo Norte? Anote na agenda

Leve a família às festas mais bonitas de Viana

viana do castelo festas dagonia

Datas: 14 a 22 ago. | Localização: Viana do Castelo

Concertos, festivais de folclore, arruadas, romarias, tapetes floridos, procissão ao mar, desfiles e cortejos históricos, exposições de rua, fogo-de-artifício. Eis apenas uma pequena parte da programação das Festas d’Agonia, que celebram a riqueza cultural e as tradições portuguesas no seu melhor. Entre brincos e colares de filigrana, rume a Viana e mostre aos miúdos a festa bonita que se conta nesta região. Siga o nosso roteiro a Norte, aqui.

Ponto alto do verão: parque de diversões com piscina de espuma!

Datas: Até 1 set.: 14h-21h | Localização: Centro Comercial Nova Arcada (Braga)

Veja a pequenada delirar com os insufláveis gigantes, trampolins, uma baliza, uma bola gigante e ainda um anfitrião muito especial: um gigante Pato Amarelo, que vai surpreender todos com uma verdadeira festa da espuma na sua piscina! Dirija-se à zona exterior do Piso 1, que tem expressores para refrescar o espaço e uma cobertura super colorida para garantir brincadeira a todas as horas.

A tradição invade um quarteirão cultural!

portugal WOWtêntico WOW Porto fim de semana com as crianças

Datas: 2.ª a dom.: 12h-20h | Localização: WOW (Porto)

Se pensar nas várias tradições portuguesas, quais é que acha que deixariam as crianças boquiabertas? A resposta pode estar no WOW. Visite a mostra de artesanato e ofícios portugueses no Street Market, um parque de jogos tradicionais para crianças e toda a família na Lemon Plaza, degustações de gastronomia tradicional também na Lemon Plaza, e demonstrações de etnografia e folclore, na Praça Central.

A não perder em Lisboa e no Centro

Preparados para brincar aos construtores? "Mãos à obra"!

spacio shopping olivais fim de semana com as crianças parque de diversões

Datas: Até 31 ago.: 11h-19h | Localização: Spacio Shopping (Olivais)

Ainda não levou as crianças ao destino preferido deste verão? O parque infantil “Building Buddies” retrata uma vibrante comunidade onde os jovens aventureiros são convidados a brincar, colaborar, explorar, criar e aprender, enquanto, em equipa, melhoram o bairro, numa experiência com 7 áreas temáticas. Nesta animação educativa, lúdica e interativa, há personagem virtuais que ajudam os mais novos a tornar a casa um lugar ainda mais incrível!

Ó meu rico Santo Antoninho!

Data: 15 ago.: 15h | Localização: Museu de Lisboa - Santo António

Comece o feriado no Museu de Lisboa que tem jogos e oficinas para crianças e famílias se divertirem ao máximo, enquanto descobrem a magnífica capital portuguesa. Inspirados pelo trabalho de vários ceramistas, nesta visita-oficina os participantes são desafiados a dar vida ao seu primeiro Santo António e levá-lo para casa! Qual será o seu destino? De cabeça para baixo? De pernas para o ar? A imaginação não tem limites.

Quem quer aprender a andar de skate e de patins?

IDB Lisbon fim de semana com as crianças patinagem skate

Datas: 17 e 24 ago.: 18h-19h | Localização: IDB Lisbon (Lisboa)

Já conhece este rooftop espetacular e "todo moderno" em Moscavide? Na agenda do espaço vai encontrar, entre muitos outros eventos, aulas de patinagem e de skate para os mais novos. Podem aprender habilidades básicas destas duas modalidades gratuitamente! Só há 10 lugares disponíveis e pode reservar pelo Instagram do espaço. Veja mais desportos divertidos aqui!

Fim de semana com as crianças a Sul

O Forum Family Garden é para toda a família

fim de semana com as crianças forum algarve piscina de bolas

Datas: Até 8 set.: 15.30h-18h, 19.30h-23h | Localização: Forum Algarve (Faro)

Nos dias 16 e 17 de agosto, o Forum Algarve convida as famílias a participarem numa atividade que alia o lado lúdico à vertente pedagógica, com a dinamização de observações astronómicas da lua, que terão início pelas 21h. Além disso, todos os dias, a animação estará garantida para os mais novos com um circuito de arborismo, uma mega piscina de bolas com escorregas de seis metros de altura e um espaço ‘jump’ com camas elásticas. Obs.: Por cada 30€ em compras (talão original e impresso) o Forum Algarve oferece uma pulseira de acesso aos equipamentos.

Todos à Feira Medieval de Silves!

Datas: Até 17 ago. | Localização: Vários locais (Silves)

Sabia que neste evento os mais novos têm um espaço especial chamado "Xilb dos Pequenos"? Aqui podem brincar e aprender sobre temas inseridos naquele período da Feira Medieval. Será que vão gostar mais de olaria, bijuteria, azulejaria, caligrafia árabe ou jogos com história? Visite a Feira Medieval de Silves, que volta a ganhar a categoria de Ecoevento.

Noites temáticas no minigolfe? Sim!

family golf park vilamoura

Data: Até 30 ago. | Localização: Family Golf Park (Vilamoura)

O que seria do verão sem eventos inesperados e fora da rotina? Ao final do mês, passe pelo Family Golf Park e não perca os espetáculos de música ao vivo, show de palhaços, caricaturas e muito mais! Durante o dia aproveite 50% de Desconto Estrelas & Ouriços em percursos de minigolfe para toda a família.

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Leve para a praia o livro... Com o tempo

livros infantis planeta tangerina com o tempo

Páginas: 48 | Preço: 12,90€ | Público: Crianças e Famílias

Todos já demos por isso: o tempo está sempre a passar, a passar, a passar… E nós, com ele, também vamos passando, por tudo e por mais alguma coisa. O tempo muda-nos. Muda as coisas à nossa volta. Transforma tudo. Com o tempo, percebemos isso. Um livro da autoria de Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso, editado pela Planeta Tangerina para dar cor às férias grandes!

Podcast: Aí em casa, já ouviram... Só mais uma estória?

podcast só mais uma estória popcasts renascença

Episódios: 67 | Preço: 0€ | Público: Crianças e Famílias

Aqui não faltam histórias infantis originais, para ouvir no quarto de luz apagada ou com a luz de presença (e porque não na praia?). A pensar nos pais que acham que não sabem ou já estão demasiado cansados para inventar estórias quando eles nos pedem “só mais uma estória” antes de dormir, Miriam Gonçalves e Raquel Bastos criaram este podcast. Com sonorização de André Peralta e também disponível no Popcasts - plataforma da Rádio Renascença. Ouça este episódio sobre avós!

filmes infantis cinema crianças em cartaz animação

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

