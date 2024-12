Se está de férias em São Miguel, adora aventuras e aprecia o contacto com a natureza, a Ribeira dos Caldeirões, na freguesia da Achada, tem uma proposta irrecusável: o canyoning.

A apenas 40 minutos do Hotel Senhora da Rosa, este destino é uma paragem obrigatória para os amantes de experiências radicais, proporcionando também a oportunidade de explorar a beleza natural única da ilha. A atividade, realizada no coração do Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões, convida todos os participantes a despertar o espírito aventureiro, com muita adrenalina e diversão em cenários de cortar a respiração.

A grande cascata da Ribeira dos Caldeirões marca o início e o fim deste percurso ideal para iniciantes. O cannoying - que consiste na descida de cursos de água – mistura caminhada intercalados com momentos de pura adrenalina.

O itinerário começa com uma caminhada de 20 minutos até ao interior da ribeira, onde terá início a verdadeira diversão. Saltos verticais para água, descidas de cascatas em rappel e passagens por escorregas naturais são alguns dos desafios deste programa, que tem a duração de três horas.

Pensado especialmente para iniciantes, este percurso apresenta saltos de até 3,5 metros de altura e rappels de até 8,5 metros. Para os mais experientes ou aventureiros, a Ribeira Grande - Alto do Cabrito oferece um desafio maior, com um grau de dificuldade significativamente superior.

Mesmo sendo uma experiência que desafia os limites, a segurança está sempre em primeiro lugar. Monitores experientes estão disponíveis para auxiliar em qualquer obstáculo, garantindo que cada participante se sinta confortável e protegido.

Uma das grandes vantagens do canyoning na Ribeira dos Caldeirões é o facto de ser family-friendly. Crianças entre os 6 e os 11 anos podem participar, tornando-se uma opção para atividades em família. Mesmo o tempo nublado, comum na região, é perfeito para este tipo de aventura.

Consoante a sua disposição e roteiro turístico, é possível escolher entre duas opções: meio-dia (a partir dos 65€ por adulto/32,5€ por criança sem transporte) ou dia inteiro (a partir dos 110€ por adulto/55€ por criança com transporte).

Além disso, não precisa de se preocupar com quase nada. Todo o equipamento necessário está incluído no pacote, e os momentos mais memoráveis são registados pela equipa com uma GoPro. Basta trazer boa disposição, energia e uma dose de coragem para se divertir ao máximo.

