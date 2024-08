Todas as semanas fazemos uma seleção dos melhores programas para fazer em família. E muitos deles são grátis! Leve este artigo consigo e partilhe-o com quem precisar dele!

Está pelo Norte? Anote na agenda

Venha descobrir a magia das ilustrações de Laura Costa!

laura costa bela adormecida exposição porto

Datas: 3.ª a 6.ª: 10h-13h, 15h-18h, sáb., dom.: 15h-18h | Localização: Casa do Design (Matosinhos)

Nos anos 1920 e 1930, Laura Costa destacou-se na ficção infantil da editora Lello e nos manuais escolares, trazendo magia e cor às páginas. Mostre à pequenada a exposição desta Bela Adormecida que não seguiu as vanguardas estéticas dos seus tempos de estudante e do Estado Novo e que criou obras que continuam a fascinar crianças e adultos. Encontre mais exposições no Porto!

Hora do Conto: Voltar a Casa

Datas: 1 set.: 11h | Localização: FNAC Vila Real

A autora de Lobo Grande e Lobo Pequeno e de outros êxitos internacionais traz um texto sobre o crescimento e a necessidade de descobrirmos o mundo para nos descobrirmos, sobre a alegria dessa procura e o reconforto de regressar às raízes. Um álbum maravilhosamente ilustrado pela talentosa Beatrice Cerocchi, que nos deslumbra com um extraordinário uso da cor. Descubra outras atividades de leitura nestas Bibliotecas de Lisboa e do Porto!

O que fazer na Feira do Livro do Porto?

feira do livro do porto crianças banda desenhada livros infantis

Datas: Até 8 set. | Localização: Jardins do Palácio de Cristal (Porto)

A 11.ª edição da Feira do Livro do Porto está de volta e promete 17 dias com 16 conversas, 15 sessões especiais de poesia e humor, quatro sessões de cinema, 21 concertos, sete apresentações de livros e mais de 50 atividades para bebés, infantojuvenis e famílias. Passeie pela Avenida das Tílias e escolha um ou mais livros, de entre as 115 editoras, livreiros e alfarrabistas, distribuídos por 130 stands.

30 ago., 6 set.: 15h - Oficina de Impressão Poética

26 a 30 ago., 2 a 6 set.: 14.30h - Oficina “Eugénio em Filme: Laboratório de Cinema e Animação”

31 ago.: 16h - Curso de Escrita e Imaginação para Jovens com Gonçalo M. Tavares

3 set.: 15h - Oficina Arqueologia das Palavras

A não perder em Lisboa e no Centro

Aproveite o melhor da Feira da Luz!

Datas: 31 ago. a 29 set.: 11h-00h | Localização: Jardim da Luz (Lisboa)

Acompanhe o início desta tradição cheia de história! Todos os fins de semana, há muito para descobrir no Mercado de Artesanato, no interior do jardim. E todos os sábados, das 15h às 22h, há um jogo bem divertido para crianças e famílias, organizado pela Sociedade Ponto Verde, chamado "Recicla Mania".

Preparados para brincar aos construtores? "Mãos à obra"!

spacio shopping olivais fim de semana com as crianças parque de diversões

Datas: Até 31 ago.: 11h-19h | Localização: Spacio Shopping (Olivais)

Ainda não levou as crianças ao destino preferido deste verão? O parque infantil “Building Buddies” retrata uma vibrante comunidade onde os jovens aventureiros são convidados a brincar, colaborar, explorar, criar e aprender, enquanto, em equipa, melhoram o bairro, numa experiência com 7 áreas temáticas. Nesta animação educativa, lúdica e interativa, há personagem virtuais que ajudam os mais novos a tornar a casa um lugar ainda mais incrível!

Este ano as Festas do Mar têm desenhos animados!

Datas: Até 1 set.: 12h-23.59h | Localização: Baía de Cascais

Antes de ir atrás das cabeças de cartaz anote a programação para a pequenada! De quinta a sábado, às 18.30h, o Ruca, a Heidi, a Abelha Maia e o Pocoyo vão animar a malta. Há ainda um palco para conhecer novos talentos (Sara Megre, Du Nothin, Mariana Lopes, Diogo Oliveira, entre outros) e o palco principal com Rui Veloso, Bárbara Bandeira, Fernando Daniel, António Zambujo, Bárbara Tinoco e muitos outros. No último dia a Baía é palco do fogo de artifício!

Fim de semana com as crianças a Sul

Brinque às Palavras Andarilhas!

festival andarilho beja leitura crianças

Datas: 30 ago. a 1 set. | Localização: Jardim Público (Beja)

A cidade dos contos acolhe a 17.ª edição das Palavras Andarilhas – Festa da Palavra Contada. O Jardim Público (Gago Coutinho e Sacadura Cabral) será o lugar central do encontro, onde poderá participar em visitas contadas, atividades para pais e filhos, Feira dos Livreiros e Mercadinho Andarilho, noites de contos. Para encerrar a festa, haverá um “Pôr-do-sol de contos”, com muitos contos cantados!

Ciência Viva no Verão: uma pedreira na falésia

Datas: 31 ago.: 17h | Localização: Praia dos Alteirinhos (Zambujeira do Mar)

Vamos aprender a identificar vestígios de acampamentos da Idade do Gelo ou descobrir como se faziam mós de pedra de areia para os antigos moinhos? E se redescobríssemos minas na falésia, aprendêssemos a contornar uma ilha encoberta pelas dunas, ou a vigiar corsários no mar? Deixe-se encantar pelas lendas dos marítimos locais. Inscreva-se aqui!

O Forum Family Garden é para toda a família

fim de semana com as crianças forum algarve piscina de bolas

Datas: Até 8 set.: 15.30h-18h, 19.30h-23h | Localização: Forum Algarve (Faro)

Aqui, todos os dias, a animação estará garantida para os mais novos com um circuito de arborismo, uma mega piscina de bolas com escorregas de seis metros de altura e um espaço ‘jump’ com camas elásticas. Obs.: Por cada 30€ em compras (talão original e impresso) o Forum Algarve oferece uma pulseira de acesso aos equipamentos.

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Aí em casa já leram... Os Piores Profs do Mundo?

livro piores profs do mundo porto editora

Páginas: 312 | Preço: 16,65€ | Público:Crianças e Jovens

Vamos entrar no espírito do regresso às aulas com 10 contos terríveis! Mergulhe nesta obra do escritor britânico David Walliams, premiado com o National Book Awards Children's Book of the Year, editado pela Porto Editora.

Achas que os teus professores são uma seca? Espera até conheceres estes. São 10 no total, e esta é apenas uma seleção dos piores e mais assustadores professores do mundo. Não são uma seca, não... mas cuidado com eles!

Depois, não digas que não te avisámos.

filmes infantis cinema crianças em cartaz animação

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

Só mais uma coisinha...

Saiba onde fazer desportos divertidos em família e em que bibliotecas de Lisboa e do Porto há atividades para pôr os miúdos a ler. Já mostrou estes monumentos às crianças? Alguns são grátis!

Adicione à lista estes espaços verdes que as crianças têm de conhecer, leve-as a estes restaurantes e as gelatarias para refrescar os dias mais quentes. Deixe a família com um sorriso de orelha a orelha, com estes planos cheios de ideias para todo o mês. Bom fim de semana!

Aponte já a data do regresso às aulas. Veja aqui o Calendário Escolar 2024/25!

Aproveite os vouchers dos manuais escolares! Visite a plataforma MEGA:

A partir de 1 de agosto: 1.º Ciclo: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos; 3.º Ciclo: 9.º ano

A partir de 8 de agosto: 2.º Ciclo: 5.º e 6.º anos; 3.º Ciclo: 7.º e 8.º anos;

A partir de 13 de agosto: Secundário: 10.º, 11.º e 12.º anos e outras ofertas formativas.

Acompanhe mais novidades no site e no Canal de WhatsApp da Estrelas & Ouriços...!