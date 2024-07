Todas as semanas fazemos uma seleção dos melhores programas para fazer em família, no Norte, no Centro e, claro, no Sul. Leve este artigo consigo e partilhe-o com quem precisar dele!

Está pelo Norte? Anote na agenda

fim de semana com as crianças MAR Shopping Matosinhos barcos

Data: 28 jul.: 11h-12.30h | Localização: MAR Shopping Matosinhos

No verão, as viagens podem ser longas, mas também podem ser muito divertidas. Neste atelier, Catarina Perez vai ensinar várias ideias para transformar as viagens de carro em momentos de pura diversão. A oportunidade ideal para aprender jogos que vão entreter toda a família e tornar as férias ainda mais especiais!

Data: 28 jul.: 10.30h, 11.30h | Localização: Museu Nacional Soares dos Reis (Porto)

Todos os dias são dias para celebrar os avós! No domingo de manhã, participe numa oficina de escrita criativa e faça poesia em família! A atividade é dinamizada pela professora Idalinda Fitas no âmbito do Festival Internacional de Poesia do Porto.

Festival de Verão para os mais novos!

fim de semana com as crianças festival de verão SEA LIFE Porto

Data: Até 10 ago.: 14h-18h | Localização: SEA LIFE Porto

Sábado chega a terceira edição do Festival de Verão do SEA LIFE Porto! Além das diversões que já conhece, terá também muitas outras para os mais pequenos, como uma pista de obstáculos com mini tratores, workshops de espantalhos com materiais reaproveitados e animais de quinta. Aproveite e faça uma visita debaixo de água!

A não perder em Lisboa e no Centro

museu da marioneta oficinas crianças

Data: 26 jul.: 10.30h | Localização: Museu da Marioneta (Lisboa)

Para comemorar o Dia dos Avós com um programa único, o Museu da Marioneta desafia avós e netos a criar marionetas! Entre a memória e as histórias, os participantes vão recordar os fantoches de antigamente e trazê-los para os dias de hoje.

Data: Último domingo do mês: 10.30h | Localização: Museu da Marioneta (Lisboa)

As Manhãs Criativas do Museu da Marioneta são oficinas de construção e manipulação de marionetas para famílias. Pretende-se incentivar crianças e adultos a unirem-se de forma criativa e lúdica em torno do universo da marioneta. Todos os meses, no último domingo de manhã, convidamos pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos, entre outros laços, a visitarem o museu e a criarem marionetas, explorando diferentes técnicas e materiais.

Espetáculos e cinema grátis em Viseu

Data: 28 jul.: 11h, 17.30h, 21.30h | Localização: Vários locais (Viseu)

Este domingo, há dois programas a não perder em Viseu! De manhã e à tarde leve a pequenada ao espetáculo da "Masha e o Urso", no Forum Viseu. Será um espetáculo muito animado e o público é convidado a participar nesta aventura! "Afinal, não existe nada mais forte do que a amizade!". À noite, veja o último filme deste programa de cinema ao ar livre no Campo junto à Igreja Matriz! O filme "Patos" será exibido em tela gigante e também é grátis!

Alguém falou em animais selvagens?

animais selvagens parque de diversões crianças alegro alfragide

Data: Até 29 jul.: 10h-22h | Localização: Alegro Alfragide (Lisboa)

Preparem a mochila, a bússola, o mapa, os binóculos e embarquem num autêntico safari no Alegro Alfragide. Além de um cenário mágico, com uma casa na árvore, pontes de madeira, trilhos encantados, animais em tamanho real, o parque conta ainda com uma piscina de bolas, um escorrega, surpresas e muita diversão. À direita é para a Diversão e à esquerda é para Aventura!

Mais brincadeiras a Sul

Leve os avós à Feira da Serra!

Data: 25 a 27 jul.: 19h-02h, 28 jul.: até às 01h | Localização: São Brás de Alportel

O azeite é o tema desta Feira da Serra, com 5 palcos e 19 diferentes espaços temáticos, numa rota de experiências! Encontre-se com mais de uma centena de artesãos, saboreie os sabores da serra e do barrocal nos 9 espaços gastronómicos, dance nos bailes serranos e desfrute de um programa de animação com mais de 50 horas de espetáculos. Diogo Piçarra, Anjos e Bárbara Bandeira são as estrelas do fim de semana!

Não perca estes pores do sol em família!

fim de semana com as crianças MAR Shopping Algarve por do sol

Datas: Até 31 ago., sáb.: 20h-22h | Localização: MAR Shopping Algarve (Almancil)

Em julho e agosto, todos os sábados podem terminar em beleza! Leve a família e amigos aos "Summer Sunsets" do MAR Shopping para dançar ao som de DJ's ao vivo, com muita diversão e convívio. O objetivo é criar pontos de encontro e partilha para todos! E quem o diz é Ana Antunes, diretora do MAR Shopping Algarve.

Sugestão para o almoço ou jantar de domingo!

Datas: Até 4 de ago.: 19h-01h | Localização: Largo de São Francisco (Faro)

Todas as famílias têm algum dançarino. Quem é que aí em casa vai levar os avós a dar um pezinho de dança ao som de Micaela, Rosinha, Jorge Guerreiro ou Sérgio Rossi? A Festa da Ria Formosa, organizada pela da VIVMAR – Associação de Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa, junta o melhor de dois mundos (música e marisco). Tenha um fim de semana saboroso e refrescante na companhia de toda a família!

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Podcast: Aí em casa, já ouviram... Só mais uma estória?

podcast só mais uma estória popcasts renascença

Episódios: 67 | Preço: 0€ | Público: Crianças e Famílias

Aqui não faltam histórias infantis originais, para ouvir no quarto de luz apagada ou com a luz de presença (e porque não na praia?). A pensar nos pais que acham que não sabem ou já estão demasiado cansados para inventar estórias quando eles nos pedem “só mais uma estória” antes de dormir, Miriam Gonçalves e Raquel Bastos criaram este podcast. Com sonorização de André Peralta e também disponível no Popcasts - plataforma da Rádio Renascença. Ouça este episódio sobre avós!

Bambini, venham para a mesa: hoje o menu é pizza

restaurantes para crianças pizza capricciosa

Vai sair e chegou a hora de pensar em restaurantes para crianças? Quer um espaço onde possam brincar, que tenha uma vista agradável e onde se coma o que os miúdos mais gostam? Até ao final de agosto, peça um menu de adulto na Capricciosa e receba de oferta o menu de criança. Basta mostrar esta página!

filmes infantis cinema crianças em cartaz animação

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

Só mais uma coisinha...

De onde estas sugestões vieram há muitas mais! Adicione à lista estes espaços verdes que as crianças têm de conhecer, leve-as a estes restaurantes e as gelatarias para refrescar os dias mais quentes. Deixe a família com um sorriso de orelha a orelha, com estes planos cheios de ideias para todo o mês. Bom fim de semana!

Acompanhe mais novidades no site e no Canal de WhatsApp da Estrelas & Ouriços...!