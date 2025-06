Lana Del Rey protagonizou um momento marcante no espetáculo que realizou em Cardiff, País de Gales, na segunda-feira, 23 de junho.

Num vídeo que foi gravado nesse momento e publicado depois nas redes sociais, Lana Del Rey, de 40 anos, pode ser vista a olhar para o lado e a receber o apoio e carinho do marido, Jeremy Dufrene, que trabalha como guia num parque de crocodilos. De seguida, a artista decide 'interromper' o concerto - isto enquanto interpretava a música 'Husband of Mine' - para atravessar o palco e ir até junto do companheiro, que estava nos bastidores. Assim que chega perto de Jeremy Dufrene, a cantora beija o marido, de 50 anos.

Este foi um momento muito emotivo para a cantora, uma vez que pode ser vista a limpar as suas lágrimas ao mesmo tempo que volta para o palco e dá continuidade ao espetáculo.

Uma rara demonstração pública de afeto do casal, que tem feito por manter o romance longe dos holofotes. A cantora e o companheiro, recorde-se, deram o nó no dia 26 de setembro do ano passado em Des Allemands, Louisiana, onde Jeremy Dufrene trabalha como guia na Arthur's Air Boat Tours.

O casamento e o dia em que a relação foi assumida publicamente

O casamento da cantora foi uma surpresa, uma vez que não estavam a namorar (publicamente) há muito tempo. Ainda assim, o enlace deu-se anos depois de a cantora de 'Summertime Sadness' ter conhecido Jeremy. A artista mostrou pela primeira vez fotos com Jeremy no Facebook em 2019, quando visitou a Arthur's Air Boat Tours.

Em maio de 2024, a artista que já esteve nomeada aos Grammy deu força a rumores de que estaria a namorar com Jeremy, mais precisamente em maio desse ano, quando o identificou numa publicação que fez no Instagram. A imagem mostrava a cantora com os seus os dois irmãos, Caroline (que nasceu em 1989) e Charlie (que nasceu em 1993). "Família com o meu homem Jeremy Dufrene", disse na altura.

Em agosto de 2024, um internauta publicou no TikTok um pequeno vídeo em que se podia ver a artista a caminhar de mãos dadas com o namorado, no Festival de Leeds, em Inglaterra, onde Lana Del Rey atuou. No entanto, a cantora de 'Born to Die' não confirmou oficialmente a relação até setembro, lembra a People.

No dia 7 de setembro, a cantora tornou público o romance quando ambos marcaram presença no casamento da modelo Karen Elson com Lee Foster, em Nova Iorque. O referido enlace contou ainda com outras celebridades entre os convidados, entre elas Taylor Swift e Travis Kelce, ou Karlie Kloss e Linda Evangelista.

Jeremy Dufrene é já pai de duas meninas e um menino, fruto de uma anterior relação. Já no caso de Lana Del Rey, este foi o primeiro casamento da cantora.

Leia Também: O amor está no ar... A rara selfie de Lana Del Rey com o namorado