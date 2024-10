No passado mês de setembro, Lana Del Rey apanhou os fãs de surpresa ao casar com Jeremy Dufrene, em Des Allemands, no Louisiana, local onde este trabalha enquanto guia turístico.

Falando pela primeira vez sobre esta nova fase da sua vida, a cantora, de 39 anos, afirmou em declarações aos jornalistas no evento InStyle Imagemaker Awards: "É bom. Estamos felizes".

A cantora de 'Summertime Sadness' terá conhecido Jeremy (divorciado e pai de três filhos) em 2019, depois de ter feito um dos seus programas.

Em agosto deste ano foram 'apanhados' de mãos dadas no Reading Festival, em Inglaterra.