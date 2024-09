Um mês após terem surgido rumores de uma relação amorosa entre Lana Del Rey e o guia de passeios para ver jacarés no Louisiana (EUA) Jeremy Dufrene, o casal casou-se, antes ainda de ter confirmado publicamente o namoro.

As fotografias e vídeos do casamento têm inundado as redes sociais e deixado os fãs em choque.

"Um guia de passeios para ver jacarés com três filhos?!?? Lana Del Rey…..", lê-se num comentário na plataforma X.

"Lana Del Rey foi vista a casar com o seu novo namorado feio no Louisiana", lê-se noutro.

O casal terá casado em Des Allemandes (Louisiana), na mesma baía onde Dufrene faz os seus passeios turísticos.

Nas fotografias, primeiramente divulgadas pelo Daily Mail, é possível ver a cantora a ser acompanhada ao altar pelo pai, Robert Grant.