Catarina Miranda preocupou os seus fãs e seguidores mais atentos ao desaparecer da esfera pública nos últimos dias. A conta de Instagram da antiga concorrente do 'Big Brother' deixou de estar ativa e também deixamos de a ver na televisão, onde até aqui fazia reportagens para o programa 'Manhãs CM', da CMTV.

Afinal, por que desapareceu Catarina Miranda?

Ao que tudo indica, no que respeita à rede social Instagram, Catarina Miranda terá perdido o acesso à sua conta - algo que já tinha acontecido anteriormente.

Preocupados, os fãs e seguidores da antiga concorrente do 'Big Brother 2024' não tardaram a questionar amigos próximos de Catarina sobre o seu paradeiro.

Uma vez que Catarina Miranda está muitas vezes em casa de Sérgio Duarte, antigo participante do 'Big Brother 2024', e da mulher do criador de conteúdos digitais, Vanda Soares, estes foram inundados com questões colocadas pelos fãs.

Vanda Soares chegou mesmo a mostrar algumas imagens de Catarina Miranda na sua página de Instagram. Foi, aliás, através da página da amiga que a antiga apresentadora de 'Somos Portugal' revelou que tem "uma bomba" para lançar em breve.

"Por acaso eu tenho uma novidade para vos dar, quarta-feira já tenho o meu Instagram, até lá vocês vão aqui ao da Vanda, que eu também estou por cá. Só por acaso, tenho uma bomba para lançar", notou.

"Mas vou esperar até estar na praia para depois meter o modo off, largar a bomba e Portugal nunca mais vai ser como antes. Aguardem", referiu ainda.

Quanto ao seu 'desaparecimento' do pequeno ecrã, Catarina Miranda não comentou ainda o tema. Porém, é do conhecimento público que a repórter teve diversos problemas com a equipa do 'Manhãs CM'. A antiga concorrente do 'Big Brother' começou no programa enquanto comentadora, mas devido às divergências com os apresentadores, Rui Oliveira e Ágata Rodrigues, e os restantes comentadores, acabou por ser afastada e passou apenas a fazer reportagem de exteriores.

Depois do desaparecimento, as férias fora de Portugal

Catarina Miranda aproveitou a pausa na televisão para umas férias fora de Portugal. Através das redes sociais dos amigos Sérgio Duarte e Vanda Soares, é possível perceber que a criadora de conteúdo digital viajou com o casal e as duas filhas de ambos para Punta Cana, na República Dominicana.

[Catarina Miranda e os amigos no aeroporto]© Reprodução Instagram - Sérgio Duarte

O regresso ao Instagram e a prometida mudança

Catarina Miranda teve novamente acesso à sua conta de Instagram. Nas últimas horas, a página da antiga concorrente do 'BB' voltou a estar ativa e novas partilhas foram feitas.

"Voltei. E preparem-se, porque daqui para a frente tudo muda", prometeu ao mostrar uma fotografia com as sobrinhas emprestadas, filhas dos amigos Sérgio e Vanda.



© Reprodução Instagram - Catarina Miranda

Cresce agora a curiosidade para saber qual a "bomba" que Catarina Miranda irá revelar e a que mudanças se refere. Estará a antiga concorrente do 'Big Brother 2024' a falar da vida profissional? O certo é que na sua descrição biográfica na rede social Instagram continua presente a informação de que é repórter de entretenimento do Correio da Manhã.