Catarina Miranda tem sido, como esperado, uma das concorrentes mais polémicas do 'Big Brother Verão', que chegou à antena na última segunda-feira. A concorrente tem dado que falar e motivado críticas por estar a meter-se na relação do ex-casal Jéssica Vieira e Afonso Leitão.

Desde o primeiro dia, Catarina Miranda 'bateu de frente' com a antiga participante do 'Secret Story 8'. A repórter da CMTV chegou mesmo a referir-se a Jéssica como "a 'ex' do Afonso" ou apelidando-a de "Jéssica Leitão".

Não satisfeita, Miranda aproximou-se imediatamente de Afonso Leitão. Os dois têm protagonizado diversas picardias e entre os fãs já se fala num possível envolvimento amoroso.

A atitude da ex-concorrente do 'Big Brother 2024' está a gerar ainda mais discórdia pelo facto de o ex-casal ter um fim de relacionamento polémico. Jéssica Vieira e Afonso Leitão conheceram-se no 'Secret Story 8', namoraram alguns meses fora do programa, mas inesperadamente o romance chegou ao fim.

Numa entrevista recente, a jovem confirmou que Afonso terminou o namoro através de uma chamada telefónica, que nunca existiu uma conversa cara-a-cara e que desde então os dois nunca mais se viram ou conversaram. O reencontro aconteceu na noite de segunda-feira, quando ambos entraram no 'Big Brother Verão'.

A opinião de Cláudio Ramos e Cristina Ferreira

Ao comentarem no 'Dois às 10' a entrada de Jéssica e Afonso nesta nova edição do 'Big Brother' e a dinâmica com Catarina Miranda, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira acabaram por tornar públicas as suas opiniões sobre o tema.

"A Jéssica está magoada e deve ter a empatia de todas as mulheres que assistem ao programa. A Jéssica foi uma mulher que se apaixonou dentro de um programa de televisão, que dividiu com todos essa paixão e as coisas correram mal. Sou muito por ela", defendeu o apresentador, acrescentando que a jovem "está a passar um momento difícil" por ter o 'ex' no jogo.

"Devemos ter empatia por todos e mais ainda por aquilo que não sabemos", reagiu Cristina Ferreira.

"Neste caso eu sei", contrapôs Cláudio Ramos de imediato. "Não. Tu ouviste uma história. Eu também ouvi uma história e ela disse ali que há três. Há a dela, há a dele e há a verdadeira. Se algum dia vamos saber a verdadeira, não sabemos", justificou a apresentadora.

Márcia Soares também reagiu e agradeceu a Cláudio Ramos

Após as declarações de Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no programa das manhãs da TVI, Márcia Soares resolveu publicamente sair em defesa da amiga.

"Obrigada, Cláudio. Nós sabemos o que ela passou e conhecemos a verdade dela, que não foge à verdade", disse a antiga concorrente do 'Big Brother' e comentadora dos reality shows da TVI.

Márcia e Jéssica, recorde-se, são amigas há bastante tempo e conheceram ainda antes da participação de ambas em reality shows.



© Reprodução Instagram - Márcia Soares

Catarina Miranda está com "um ego gigante e descontrolado"

No decorrer da tarde de terça-feira, 1 de julho, Catarina Miranda voltou a meter-se entre o ex-casal. A comunicadora criou um podcast e convidou Jéssica e Afonso, confrontando o ex-casal com perguntas desconfortáveis sobre o fim da relação.

Perante esta atitude, Teresa Silva, antiga concorrente de reality shows e comentadora, não poupou nas críticas:

"Que ridículo! Desde quando é que um concorrente tem que justificar o convite que lhe fizeram para entrar num programa'".

Teresa acusa Catarina Miranda de estar com "um ego gigante e descontrolado". "O desconforto da Jéssica é bem visível desde ontem. Que tristeza assistir a um ego gigante e descontrolado por parte da Catarina", lamentou.



© Reprodução Instagram - Teresa Silva