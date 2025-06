A exposição "Leveza", da fotógrafa Raquel Martins em colaboração com o artista plástico Luís Martins, foi inaugurada no passado sábado, 7 de junho, na Look Gallery, situada no interior do boutique hotel Look Living, no Cais do Sodré, em Lisboa. A mostra, que ocupa vários pisos do espaço, vai estar patente até ao final de setembro e pode ser visitada gratuitamente todos os dias, entre as 11h e as 19h.

