Como forma de assinalar a exposição “Brasil! Brasil! O Nascimento do Modernismo”, que pode ser visitada na Royal Academy of Arts, a Granado juntou-se à prestigiada instituição para uma parceria única.

A mostra de arte, que reúne mais de 130 obras de 10 artistas do modernismo brasileiro, conta agora com o patrocínio oficial da Granado, considerada a perfumaria mais antiga do Brasil famosa pelas suas fragrâncias únicas à base de ingredientes naturais.

Patente na capital londrina até dia 21 de abril, esta exposição inclui várias peças que vão estar pela primeira vez no Reino Unido e onde os visitantes podem descobrir parte daquela que é a história do Brasil através da arte.

Granado Royal Academy of Arts

"Capturando a diversidade da arte moderna brasileira do século XX, que absorveu as tendências contemporâneas, influências internacionais e tradições artísticas da época, a exposição trará uma visão ampla do modernismo Brasileiro. Através destes artistas, será possível escapar dos meses sombrios de inverno e explorar as vibrantes culturas, identidades, paisagens do Brasil – uma herança que faz parte do ADN da Granado desde a sua criação em 1870", refere a marca centenária de perfumes em comunicado.

Para quem não conhece a Granado pode fazê-lo na loja oficial da Royal Academy of Arts onde poderá experimentar alguns dos seus best-sellers, como é o caso das eau de toilette Carioca (75,00€) e Bossa (75,00€).