A Granado acaba de lançar uma linha de cremes para o corpo que, através do seu aroma, vai fazê-lo sentir que está a apanhar sol numa das praias do Rio de Janeiro.

Para esta novidade, a marca resolveu pegar nos aromas de duas das suas fragrâncias bestsellers, a Bossa e a Carioca, e trazê-los para uma nova categoria: a dos cremes corporais.

Formulada com ingredientes de origem natural, onde se destacam o óleo de castanha do Brasil e as manteigas de murumuru e de cupuaçu, esta linha é composta por dois produtos: uma manteiga corporal, que vai ajudar a nutrir as zonas mais secas, e um creme esfoliante, que pode ser usado em pele seca ou húmida.

Para além de conseguirem conjugar as notas florais com as cítricas neste duo que vai complementar o seu ritual de banho, ambos os cremes pretendem adicionar um toque de hidratação e suavidade à sua pele até 48 horas.

"Estes novos produtos celebram a beleza natural, a essência e o estilo de vida de um verdadeiro carioca", refere a marca em comunicado.

A manteiga corporal Carioca (28€) o esfoliante Bossa (38€) da Granado já estão à venda nas lojas da marca e online.