Segunda-feira

A gama Skin Food da Weleda, famosa pelos seus produtos bestsellers para o corpo e rosto, acaba de ganhar uma irmã mais nova: a Skin Food Pro.

A grande novidade deste lançamento é facto de ser composta apenas por cuidados faciais e, para além de incorporar aqueles que são os ingredientes estrela da gama Skin Food, conter três misturas inovadoras.

O bálsamo de limpeza (que oferece uma textura cremosa), o creme de dia (que consegue criar uma barreira protetora da pele) e o creme de noite (que é ideal para peles secas e muito secas) são os três passos que pode incorporar na sua rotina de beleza.

Cada um deles destaca-se pelo seu poder reparador, nutritivo e hidratante, enquanto confere mais luminosidade à pele e atua ao nível da redução da sensação de irritação e vermelhidão.

Com preços entre os 11,84 e os 17,33 euros, A linha Skin Food Pro da Weleda já está à venda.

Terça-feira

Um condicionador de uso diário sem necessidade de enxaguamento? Esta é uma ideia tornada realidade com o lançamento da Pantene.

O novo condicionador Repara & Protege foi criado par facilitar a rotina capilar feminina através de um passo adicional que pretende acelerar todo o processo de cuidar do cabelo, mas mantendo sempre os benefícios base: reparação, hidratação, brilho e proteção.

Enriquecido com vitamina B5, lípidos fortalecedores e antioxidantes, o condicionador contém ainda uma tecnologia Active Nutri-Plex que vai ajudar a que o cabelo danificado seja uma coisa do passado.

“A nossa nova fórmula Pro-V foi atualizada para proporcionar uma reparação específica aos cabelos mais secos e danificados, deixando o cabelo saudável e suave, ao mesmo tempo que garante um aspeto e sensação leve”, refere a marca em comunicado.

A grande diferença é que este produto oferece uma absorção imediata do produto e função leave-in, não sendo obrigatório enxaguar após a aplicação. E tudo isto sem que os fios capilares percam leveza, brilho e movimento.

O Condicionador Repara & Protege (PVP: 5,29€) da Pantene já está à venda em super e hipermercados.

Quarta-feira

Sombras de olhos Elizabeth Arden créditos: Elizabeth Arden divulgação

Eyeshadow Quads é o novo lançamento da Elizabeth Arden que vem adicionar um toque de brilho aos seus looks de maquilhagem.

Esta coleção é composta por três versões que conseguem reunir diferentes tipos de acabamentos - mate, acetinado e metalizado – que permitem criar looks versáteis que se adaptam a diferentes momentos do dia.

Se gosta de tonalidades neutras e discretas pode apostar no “Oh So Neutral”, enquanto o “Profoundly Pink” é uma boa opção para quem não dispensa tons mais femininos. Já p “Desert Nude” promete conquistar os fãs de tons cobre, ouro e terra.

Com uma textura em pó-creme, cada uma das paletas destaca-se por incluir cores super pigmentadas e de alta duração, mas fáceis de esbater.

Quinta-feira

A Intimissimi, que tem vindo ao longo do anos a cuidar do corpo das suas clientes com as suas peças de roupa interior e lingerie, acaba de se aventurar num novo segmento com a gama Beauty.

Para a criação daquela que é a sua primeira linha de produtos de beleza, a marca italiana decidiu privilegiar ingredientes naturais, fórmulas vegan e fragrâncias ligeiras que pudessem ser introduzidos em qualquer rotina de cuidados diários.

“A linha nasce da vontade da Intimissimi de cuidar do corpo da mulher, completando a sua oferta com produtos de beleza que refletem os valores da marca: beleza, italianidade e inovação”, refere a marca em comunicado sobre esta novidade.

Creme de mãos calmante, creme corporal hidratante, óleo corporal nutritivo e creme reafirmante para seios e decote são os quatro produtos que compõem esta gama desenvolvida em parceira com o grupo Naturalia Tantum, um dos principais fabricantes italianos de cosméticos naturais e ecológicos.

Em termos de ingredientes, a manteiga de karité, óleo de argão e extrato de amêndoas doces são alguns dos componentes que vão adicionar mais hidratação, nutrição e um toque suavidade à sua pele.

A linha Beauty da Intimissimi (PVP: 19,90€) já está à venda nas lojas e online.

Sexta-feira

Quer dizer adeus aos papos, olheiras e flacidez do contorno ocular? O bálsamo lifting de olhos é o mais recente lançamento do Institut Esthederm e que pretende ser um aliado de beleza de todas as skincare lovers.

O ingrediente chave desta novidade - que é mais recente adição da linha Intensive Retinol - é o retinol que a marca descreve como “o ingrediente estrela reconhecido pela dermatologia, para o cuidado e prevenção dos sinais de envelhecimento”.

Em termos de efeitos, este produto – que tem uma textura em bálsamo - vai acelerar a renovação celular e estimular a síntese natural de colagénio e elastina o que vai ajudar a devolver firmeza à pele, suavizar as rugas de expressão e reduzir os papos.

Este cuidado de olhos destaca-se por se adaptar a peles sensíveis e poder ser incorporado na sua rotina de cuidado de pele diurno e noturno.

O Intensive Retinol bálsamo lifting de olhos (PVPR: 55,95€) do Institut Esthederm já está à venda.

Sábado

De forma a embelezar os seus looks capilares, a invisibobble está de regresso com uma nova coleção de acessórios para o cabelo.

Atenta às últimas tendências e necessidades das suas clientes, a marca alemã lançou a Clipstar: uma linha composta por diferentes tipos de molas de cabelo para usar e abusar esta estação.

A Toirtoise é uma mola de cabelo maxi que lhe permite fazer um apanhado ou semi-apanhado, enquanto a Petit Bijoux é composta por quatro miniaturas que podem ser usadas para um look mais divertido ou as franjas mais rebeldes.

À semelhança dos seus outros produtos, esta gama destaca-se por incorporar a tecnologia HairLoveTech que consegue juntar fixação e design sem danificar o cabelo.

A coleção Clipstar da invisibobble (PVP: 9,95€) já está disponível em farmácias, parafarmácias e online.

Domingo

“A alma de Paris à noite”. É assim que a Guerlain descreve a sua mais recente fragrância batizada de Patchouli Paris. Este eau de parfum, que faz parte da coleção L’art & La Matière, destaca-se pelo seu aroma sedutor onde as notas de baunilha, âmbar gris e almíscar coexistem com aquela que é a grande estrela desta criação assinada por Delphine Jelk: o patchouli.

“Trabalhei este patchouli exagerado. Queria que fosse imediatamente reconhecido, em toda a sua beleza e complexidade. E um material extraordinário, mas difícil de domar porque toda a sua beleza reside nos seus defeitos, nas suas nuances ligeiramente canforosas no início, nos seus acentos lenhosos e terrosos”, explicou o perfumista da maison.

Mais do que homenagear a cidade, este aroma pretende convidar todos aqueles que o usarem a descobrir um novo lado da vida noturna tão peculiar da capital parisiense famosa pelos seus cabarets, casas de espetáculos e cafés. O vermelho – que pinta a cidade anoitecer e que ocupa um lugar de destaque na história da maison – foi a cor de eleição para este lançamento. Para além do eau de parfum apresentar um ligeira tintura avermelhada, a tampa pode ser personalizada com uma de duas placas, da autoria de Christian Bérard e de Valérie Tanfin, à sua escolha.

O perfume Patchouli Paris da Guerlain (PVP: a partir de dos 120€) já está à venda em perfumarias.