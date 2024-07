Segunda-feira

A nova máscara Skin Ressource Intense Hydra-Relief da Givenchy apresenta-se como uma nova solução contra a pele seca e desidratada.

Este produto com textura em gel e aroma floral, que é o mais recente membro da linha Skin Ressource, quer ser um aliado de beleza quando se trata da hidratação profunda da pele.

Isto é possível graças ao Beauty Moss Complex® desenvolvido pelos Laboratórios Givenchy e que combina um trio de ingredientes chave na sua fórmula: o musgo vegetal que vai atuar ao nível da hidratação, o extrato de flor ao nível da proteção e o extrato de aloé-mugo ao nível do reforço da barreira cutânea da pele.

Para além de refrescar, esta novidade - composta por 97% de ingredientes de origem natural - quer ainda proporcionar mais suavidade e luminosidade ao mesmo tempo que reduz os sinais de fadiga.

Este produto de rosto pode ser incluído em qualquer rotina de pele e utilizado tanto de manhã, durante 15 minutos, como à noite, como máscara facial para um efeito mais intensivo.

O Skin Ressource Intense Hydra-Relief Mask da Givenchy Beauty (PVP: 70€) já está à venda em perfumarias.

Terça-feira

Vivid Rich Mechanical é o nome da nova linha de eyeliners lançada pela NYX Professional Makeup que pode usar e abusar este verão.

Para este lançamento a marca de maquilhagem norte-americana procurou inspiração em diferentes pedras preciosas trazendo o seu brilho único diretamente para os seus olhos.

Saphire Bling, Truffle Diamond, Quartz Queen ou Aquamarine Dream são alguns dos nomes divertidos das 12 cores pigmentadas.

O facto de estarem disponíveis em três acabamentos distintos - mate, cintilante e metálico – permite-lhe criar diferentes looks que se adaptam a diferentes ocasiões.

Para facilitar a aplicação, a marca teve a preocupação de incorporar um aplicador de ponta retrátil que dispensa afia.

Outro aspeto importante desta novidade é a sua textura cremosa e o facto de ser à prova de água, o que permite que o seu eyeliner se mantenha intacto durante horas.

A linha de eyeliners Vivid Rich Mechanical da NYX Professional Makeup (PVPR: 7,06€) já está à venda em hiper e supermercados.

Quarta-feira

Lembra-se do modelador Duet Style lançado no ano passado pela ghd? Este já tem uma sucessora que acaba de chegar ao mercado. Apresentamos-lhe a escova secadora Duet Blowdry que pretende revolucionar o processo de secagem do cabelo.

A promessa deste novo lançamento é transformar o cabelo molhado em seco sem danificar os fios capilares. O segredo está na sua tecnologia Heat-Air Xchange™ desenvolvida pelos laboratórios de investigação e desenvolvimento da ghd em Cambridge e que chega pela primeira vez a um produto da ghd.

Tal como explica a marca, este é “um sistema aerodinâmico pioneiro que aproveita o fluxo de ar para aquecer ativamente o cilindro e as cerdas, que não ficam presas criando secagens dignas de cabeleireiro, em casa, em todos os tipos de cabelo, sem danos causados pelo calor1 e com menos 40% de consumo de energia5, do que utilizando um secador e uma escova.”

A grande novidade é o facto de este ser um produto 2 em 1 uma vez que consegue juntar o processo de secagem e de modelagem numa única ferramenta. Para além de não danificar, promete entregar mais brilho e mais volume ao cabelo com um acabamento profissional em casa e sem frizz.

Dada a sua facilidade e o facto de manter uma temperatura constante mais amiga do cabelo, esta ferramenta pode ser utilizada por qualquer pessoa independentemente do nível de experiência.

Disponível em preto e em branco, a Duet Blowdry pode ser adquirida nos salões de cabeleireiro ghd, no El Corte Inglés e online.

Quinta-feira

Depois de Shrek, a Lush volta a surpreender os seus fãs com mais uma coleção limitada que promete despertar muitas memórias de infância.

Estamos a falar das Teenage Mutant Ninja Turtles que são as protagonistas da nova linha de produtos criada em exclusivo com a Paramount Consumer Products para assinalar o 40º aniversário da criação de Leonardo, Raphael, Michellangelo e Donatello.

Este lançamento é composto por seis produtos de banho, corpo e cabelo que podem ser incorporados em qualquer rotina diária e que nunca desiludem em relação aos seus formatos e cores divertidas.

Para o corpo irá encontrar a espuma de banho Green Machine, a gelatina Krang e o esfoliante Turtle Power. Goongala é a única opção de champô sólido. Como não podia deixar de ser, poderá descobrir duas bombas de banho: a Four Brothers e Peace, Love & Pizza.

Dada a vertente ecológica e sustentável da marca, é de destacar que todos os produtos que integram esta coleção são livres de plásticos e embalagens.

“A Lush criou produtos verdadeiramente únicos - com menos plástico descartável - que, felizmente, vão deixar-te a cheirar muito melhor do que o esconderijo no esgoto das Tartarugas”, disse Rebecca Jenkins, VP, Consumer Products da Paramount, em comunicado.

Com preços entre os 7,50 e os 17,50 euros, a coleção Teenage Mutant Ninja Turtles x Lush já está à venda online e nas lojas da marca.

Sexta-feira

White Tea Eau Florale é o novo nome a reter – e a adicionar à sua coleção de perfumes - se gosta de fragrâncias florais e femininas.

Este novo lançamento de verão foi assinado pela marca Elizabeth Arden e pretende adicionar um toque de elegância e delicadeza ao dia a dia das mulheres.

“White Tea Florale presta homenagem à mais pura essência feminina e reflecte-a através de um território olfativo que celebra a riqueza de uma vida cheia de emoção e delicadeza. Esta interpretação floral almiscarada convida-nos a partilhar a emoção da beleza que nos rodeia e encoraja-nos a desfrutar ao máximo dos pequenos detalhes”, diz a marca em comunicado.

Esta criação eau de toilette consegue combinar notas de chá branco, lírio do vale, madressilva, almíscar e Haba Tonka num só frasco que se destaca pelos tons dourados.

Com preços entre os 30,50 e os 59,98 euros, a White Tea Eau Florale da Elizabeth Arden está disponível em três tamanhos (30ml, 50ml e 100ml) e pode ser adquirida no El Corte Inglés e nas lojas Perfumes & Companhia.

Sábado

Se é daquelas pessoas que não gosta de perder pitada quando o assunto são edições especiais e de colecionar, temos uma novidade para lhe dar.

A Jean Louis David acaba de relançar a Mask Go 10 – IN – 1, que é um dos seus produtos mais vendidos, com um novo packaging comemorativo e limitado. Em causa está o 20º aniversário da marca de cabeleireiros francesa em território nacional.

Para quem não sabe, esta máscara destaca-se por conciliar o efeito hidratante, protetor e reconstrutor da fibra capilar, enquanto ajuda a desembaraçar e dá mais brilho ao cabelo durante o processo de styling.

A edição especial da MASK GO 10-IN-1 (PVP: 21,90€) já está disponível em exclusivo na loja online e nos salões espalhados de Norte a Sul do país.

Domingo

De forma que todas as mulheres possam estar sempre no seu melhor e a pele que sempre desejaram, a Clarins acaba de lançar três produtos da gama Hydra-Essentiel que podem ser incorporados na sua rotina de beleza: um bi-sérum, uma máscara creme e um bálsamo labial.

Ainda que distintos entre si, cada um deles foi criado com o mesmo objetivo: ajudar a combater a pele seca e desidratada do rosto. O Bi-Sérum Hydra-Essentiel (PVP 66€) vai conferir mais firmeza e mais luminosidade à pele enquanto a máscara-creme reparadora Hydra-Essentiel (PVP 43€) vai nutrir em profundidade. Apesar de atuarem de formas diferentes, ambos são enriquecidos com HYALURONIC POWER COMPLEX + que vai auxiliar no processo de hidratação.

A grande novidade é o bálsamo reparador Hydra-Essentiel Baume Lèvres Réparateur Réparateur (PVP 24€). Para além de adicionar uma ligeira cor, este oferece uma textura cremosa capaz de proporcionar uma hidratação intensiva aos lábios mantendo o conforto. O segredo está na sua fórmula, que junta o poder do ácido hialurónico com o extrato e manteiga de cacau.

A gama Hydra-Essentiel da Clarins já está disponível online e em diferentes pontos de revenda.