Segunda-feira

Temos boas notícias para os fãs de batons: o icónico Cream Lip Stain da Sephora Collection, lançado em 2011, acaba de ganhar uma versão 2.0 que já está disponível nas lojas da marca.

Famoso pela sua textura líquida e acabamento ultra-matte, este produto de lábios foi relançado e conta com diversas novidade. A principal diferença é a fórmula que, para além de vegan, conta agora com óleo de abacate, vitamina E e diferentes propriedades antioxidantes.

Às 40 tonalidades já existentes juntam-se cinco novas cores que lhe permitem ter mais opções por onde escolher, mas sem comprometer a sua durabilidade, que promete manter-se intacto até 10 horas, e poder anti transferência.

Para celebrar o seu 13º aniversário e a pensar nos fãs deste produto, a Sephora Collection criou um kit, batizado de Mini Cream Lip Stain Set – Take Away Kit, composto por três versões miniatura disponíveis nos tons 01 Always Red, 13 Marvelous Mauve e 126 HotHot Pink.

O Creme Lip Stain da Sephora já está disponível nas lojas da marca e online.

Terça-feira

Força, saúde, suavidade e movimento. É isto que a nova máscara Absolut Repair Molecular de L'Oréal Professionnel pretende devolver ao cabelo.

Esta nova adição da gama Absolut Repair Molecular foi desenvolvida para conseguir reverter os danos capilares provocados pela exposição solar a tempo da nova estação.

Tal como explica a marca, o grande destaque desta máscara é a sua “tecnologia patenteada formulada com reparador de ligações + 5 aminoácidos” que vai atuar ao nível da reparação da estrutura molecular do cabelo.

Adequada para todos os tipos de cabelo, esta máscara apresenta uma textura leve e em termos de resultados promete “reparar o equivalente a dois anos de danos.”

A máscara Absolut Repair Molecular da L'Oréal Professionnel (PVPR: 35,46€) já está à venda em lojas especializadas.

Quarta-feira

Beetlejuice Beetlejuice x Lush créditos: Lush divulgação

Beetlejuice Beetlejuice x Lush é a nova coleção temática da marca de beleza que chega às lojas mesmo a tempo de celebrar a estreia de Beetlejuice Beetlejuice e aquela que é a época mais assustadora do ano: o Halloween.

A marca de cosméticos juntou-se à Warner Bros. Discovery para criar uma linha de produtos de corpo, banho e cabelo que se destacam pelos seus formatos invulgares, mas que prometem conquistar os fãs da sequela de “Beetlejuice” do realizador Tim Burton.

“Beetlejuice representa e celebra pessoas que se recusam a encaixar num molde e que vêem as coisas de forma um pouco diferente, algo em que a Lush se revê desde o seu primeiro dia”, refere a marca em comunicado.

Esta coleção de edição limitada é composta por seis produtos que juntam aroma a laranja, limão e toranja: o gel de duche The Juice is Loose (11€), a espuma de banho Never Trust the Living (7,5€), as bombas de banho BOB e The Afterlife (8€) , o gel modelador de cabelo Goth Juice (14,50€) e o conjunto de banho Sandworm! Run! (30€).

Beetlejuice Beetlejuice x Lush já está à venda nas lojas físicas e online.

Quinta-feira

Phyto Elixir créditos: Phyto divulgação

Chama-se Phyto Elixir, é o novo lançamento da Phyto e tem tudo para se tornar num dos seus melhores amigos no que diz respeito aos cuidados de cabelo.

Este lançamento, descrito pela marca como um elixir de beleza, apresenta-se como um óleo de cuidado capilar que vai nutrir em profundidade os fios de cabelo, aportando brilho e suavidade sem pesar.

O segredo está na sua fórmula infundida com sete variedades de óleos botânicos cujas propriedades, quando combinadas entre si, vão ser essenciais para devolver vitalidade à fibra capilar.

Por exemplo, o óleo de jojoba e abacate vai devolver nutrição ao cabelo, enquanto o papel de revitalização cabe ao óleo de rosa. Já o óleo de camélia vai adicionar brilho aos fios de cabelo.

Indicado para cabelo seco a muito seco e com uma textura fluida, este cuidado capilar pode ser introduzido em qualquer rotina de cuidados e utilizado sempre que necessário.

O Óleo Phyto Elixir (PVP: 29€) já está à venda em farmácias.

Sexta-feira

Se está à procura de um novo creme hidratante para adicionar à sua rotina de pele, a Lancôme acaba de lançar uma novidade que não deve deixar de conhecer.

Estamos a falar de Hydra Zen, um cuidado de rosto lançado em 1999 e que se destacou por ser o primeiro hidratante anti-stress da marca, e que agora surge totalmente renovado.

À semelhança do seu antecessor, esta novidade pretende proporcionar uma hidratação profunda ao mesmo que acalma a pele e combate os efeitos do stress.

“A nova geração de Hydra Zen é o resultado de décadas de investigação de Lancôme sobre a relação entre o cérebro e a pele. Em situações de stress, o cérebro liberta moléculas que afetam diretamente a pele, causando inflamação e desidratação. As fórmulas de Hydra Zen atuam diretamente nesses sinais de stress, restaurando a barreira cutânea e ajudando a pele a recuperar a sua elasticidade e flexibilidade naturais”, pode ler-se no comunicado enviado pela marca.

Enriquecida com ingredientes inovadores obtidos por biotecnologia e ciências verdes como é o caso do ácido hialurónico, bisabolol, esqualano e rosa centifólia, esta nova geração de cuidados de pele está disponível em duas versões: o gel-creme, desenvolvido para peles mistas e oleosas, e o creme, desenvolvido para normais a secas.

Em termos de resultados a gama Hydra Zen promete uma pele hidratada durante 48 horas, menos vermelhidão, uma redução da sensibilidade e mais luminosidade.

A nova linha Hydra Zen da Lancôme (PVPR*: 50ML 60.35€) já está à venda em perfumarias.

Sábado

Já ouviu falar na FAQ™ Swiss? Esta é uma marca especializada em dispositivos anti-idade que pretende revolucionar o mundo da beleza com as suas soluções não invasivas.

Depois de revolucionar o mercado com a FAQ™ 202, uma máscara com 8 tipos de luz LED que se tornou num dos seus best-sellers, chegam agora ao mercado dois novos lançamentos desenhados para o pescoço/decote e mãos.

A FAQ™ Swiss, que pertence à família da Foreo, destaca-se por incorporar o poder dos tratamentos clínicos anti-idade em pequenos dispositivos que, ao combinarem tecnologia, leveza e portabilidade, permitem tratar dos sinais de envelhecimento da pele no conforto da sua casa.

A FAQ™ 211 é uma máscara anti-idade desenvolvida especialmente para o pescoço e decote, mas que também pode ser utilizada para tratar a zona superior das costas. Esta é composta por 761 pontos de luz LED que vão incidir na pele e atuar ao nível da firmeza, luminosidade e manchas.

Já a FAQ™221 pretende ajudar a reverter os sinais de idade de uma das zonas do corpo que mais sofre com a exposição solar: as mãos. “Está pensada para tratar um espectro de preocupações com a pele das mãos, incluindo rugas, linhas finas, manchas de idade e pele crepey, a epiderme frágil e delicada”, refere a marca.

Em termos de utilização não tem que se preocupar com nada. Basta descarregar a aplicação da marca, selecionar o tratamento pré-programados que mais se adequa às sua necessidade e deixar que a máscara LED faça o seu trabalho.

A FAQ™ 211 (PVP: 429€) e a FAQ™221 (PVP: 329€) da FAQ™ Swiss já estão à venda online.

Domingo

Chama-se Ex Vetiver, é a mais recente novidade de Juliette has a Gun a chegar ao mercado e que pretende quebrar barreiras no mundo da perfumaria.

O mais interessante neste lançamento é o facto de ser o primeiro perfume da marca criado especificamente para o público masculino, mas que se destaca pela sua fragrância feminina.

"Juliette has a Gun sempre foi dedicada às mulheres. “Com “EX VETIVER”, quis propor algo novo: uma fragrância feminina...dedicada aos homens. Não gosto do termo 'unissexo'. Aqui, é a mulher que convida o homem para o seu universo", afirma Romano Ricci, fundador e perfumista da marca, sobre esta novidade.

Em termos de notas, as essências de bergamota e limão juntam-se a diferentes variedades de Vetiver e almíscar para criar um perfume onde as barreiras entre feminilidade e masculinidade se diluem.

Disponível em dois tamanhos - 50 ml (PVP: 105€) e 100 ml (PVP: 135€) - o perfume masculino Ex Vetiver de Juliette has a Gun já está à venda nas perfumarias.