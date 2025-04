Chama-se Gloss Absolu, foi criada pela Kérastase e é a nova gama de cuidados capilares que pretende ajudar a combater o tão indesejado efeito frizz que pode aparecer em qualquer tipo de cabelo e é capaz de arruinar qualquer penteado ou "good hair day".

De acordo com um estudo recente realizado pelo grupo L'Oréal, os cabelos com aspeto frisado está no top três das principais preocupações capilares das consumidoras, não sendo surpreendente que os tratamentos anti-frizz também estejam entre os mais populares.

Como resposta, a marca francesa de luxo desenvolveu uma nova linha para cuidados com o cabelo direcionada para esta necessidade e que pretende ser um aliado, não só na redução do efeito anti-frizz no dia a dia, como também se foca na hidratação capilar, purificando o couro cabeludo.

A Gloss Absolu - que este ano tem como embaixadoras as atrizes Sydney Sweeney, Emily Ratajkowski e Yang Mi - quer ajudar a diminuir o aparecimento dos indesejados cabelos espetados, textura irregular e volumosa, ondulação e ausência de movimento que surgem em ambientes húmidos ou em dias de chuva.

A marca apoiou-se na tecnologia denominada hydra-glazing que, através da junção um trio de ingredientes, que também são famosos no mundo do skincare, vão tem o papel de controlar o frisado por mais tempo, prometendo resultados até quatro dias.

“O ácido hialurónico consegue reter até mil vezes o seu peso de hidratação e então conseguimos elevá-la no fio de cabelo e proporciona cuidado, mas muita leveza ao cabelo”, refere Cidália Ferreira, responsável de educação da Kérastase Portugal. Já o ácido glicólico, conhecido por alisar a superfície da pele do rosto, “vai selar e proporcionar um efeito glossy”. O terceiro ingrediente-chave desta gama capilar é o óleo de rosa silvestre que, graças ao seu aroma floral e cítrico criado pelos perfumistas franceses Loïc Bisceglie e Fabrice Pellegrin, adiciona um toque sensorial.

Dica de profissional

Porque qualquer rotina de beleza que se preze deve ser composta por diferentes passos, Cidália Ferreira explica que, além da pele, deve fazer o mesmo nos cabelos. Para lavar e tratar - dois passos básicos e indispensáveis -, está disponível o champô bain hydra-glaze (PVP: 31,50€) e o condicionador Insta glaze (PVP: 43,50€). Se tem por hábito utilizar ferramentas térmicas no dia a dia, a proteção, dada pelo spray multi benefícios anti-frizz glaze milk (PVP: 48,90€), deve ser um passo para quem deseja ter um cabelo brilhante, sem duplas pontas e com uma coloração vibrante.

“Se encostarmos o ferro de alisar à nossa pele, ela vai ficar queimada e vermelha e quando sentimos [o ardor] tiramos. Como o cabelo é uma matéria que está queratinizada nós não sentimos essa reação, mas o dano fica lá”, sensibiliza sobre este tema, referindo que em Portugal ainda não se valoriza esta passo. Para finalizar com brilho, as glaze drops em óleo (PVP: 45€) vão cumprir esse papel, mas sem pesar.

Apesar de esta gama se adequar a todos os tipos capilares, para a responsável da Kérastase o segredo para um cabelo bonito, saudável e cheio de vida passa pela adoção de uma rotina de cuidados adequada às necessidades específicas de cada mulher. Nesse sentido, um diagnóstico capilar feito por um profissional é a melhor forma de perceber quais os produtos indicados para cada situação.

“Não há pessoa que conheça melhor o nosso cabelo que nós próprios, mas há determinadas características e disfunções que o cabelo e o couro cabeludo vai apresentando que não conseguimos ver”, diz sobre esta ferramenta que permite avaliar, de forma completa e personalizada, a saúde dos fios de cabelos e está disponível em 600 salões espalhados pelo país. “A forma como utiliza, com que frequência, a quantidade, onde é que pode localizar [o produto] não encontramos descrito nas embalagens", conclui a responsável da marca.

