Chama-se Airwrap i.d.™ e é a última novidade da Dyson. Esta nova ferramenta é a irmã mais velha do famoso modelador Airwrap, que chegou ao mercado em 2018, e que à sua semelhança pretende revolucionar o mundo da beleza.

A primeira grande diferença é a tecnologia i.d. curl™ que este lançamento oferece e que, face ao seu antecessor, pretende elevar a sua rotina capilar mas especialmente de todos que são fãs de ondas e caracóis.

Basicamente esta tecnologia criada pela marca britânica permite que cada utilizador possa criar uma rotina de encaracolamento personalizada com base no seu tipo de cabelo, comprimento e habilidade. Depois de colocar toda a informação na app MyDyson, basta ligar o dispositivo, carregar no botão e deixar a magia acontecer.

Enrolar, encaracolar e fixar são os três passos que compõem todas as rotinas cujo tempo de duração vai variar consoante o resultado pretendido. E tudo isto é possível graças à tecnologia sem fios Bluetooth presente neste aparelho que consegue programar penteados que podem ser feitos de forma fácil a partir de casa.

Na hora do styling, poderá escolher entre seis acessórios diferentes que lhe permitem secar, encaracolar, ondular ou alisar o cabelo. Uma das novidades deste lançamento é o facto de incorporar um modelador multidirecional com que, graças ao seu formato cónico, conseguirá criar ondas e caracóis mais definidos desde a raiz. Já o recém-chegado difusor Wave+Curl – que é a única novidade que é vendida à parte – vai ajudar a recriar o ondulado natural do cabelo.

Para além de também poder ser utilizado como secador de cabelo, o Airwrap i.d.™ ao conseguir combinar o fluxo de ar Coanda com um controlo inteligente de calor - que não ultrapassa os 150ºC - faz com que seja possível criar hairstyles sem danificar o cabelo.

A marca britânica, que já nos habitou às suas combinações de cores únicas, trouxe duas opções para esta novidade: Ceramic Patina e Topázio ou Vinca Blue e Topázio.

O Airwrap i.d.™ da Dyson (PVP: a partir de 549€) já está venda em todas as lojas Dyson e online.