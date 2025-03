La Beauté Louis Vuitton é a nova marca de maquilhagem a chegar ao mercado este ano e que promete agitar a beauty industry.

A novidade, anunciada esta quarta-feira, marca um novo capítulo na história da Louis Vuitton que acaba de se aventurar no segmento de beleza com esta linha tem lançamento marcado para o próximo outono.

Como seria de esperar, para desenvolver todos os produtos que vão compôr esta nova linha a maison de luxo francesa juntou-se a uma figura de renome mundial do mundo da maquilhagem: Path McGrath.

A onceituada makeup-artist britânica, que já trabalhou com as marcas mais prestigiadas do mundo e revolucionou o universo da maquilhagem com a sua marca Pat McGrath Labs, foi nomeada diretora criativa de cosmética da maison.

“Depois de mais de 20 anos a trabalhar nos bastidores dos desfiles de moda da Louis Vuitton, estou entusiasmada por desempenhar um papel tão importante no lançamento de La Beauté Louis Vuitton, que é resultado de um extraordinário trabalho artesanal, criatividade e inovação. O universo de beleza é muito mais do que produto, e aquilo que estamos a criar aqui irá desbloquear um novo nível de beleza de luxo", afirma Path McGrath, em comunicado, sobre este projeto.

Para a marca, a adição do segmento de beleza às categorias de ready-to-wear, sapatos, acessórios, relógios, jóias e fragrâncias "é uma evolução natural do negócio, impulsionada pela nossa atenção meticulosa à qualidade, fórmula e inovação. Através deste novo universo, temos a oportunidade de acompanhar ainda mais os clientes nas suas vidas quotidianas, enquanto continuamos a celebrar a nossa criatividade e herança” , refere Pietro Beccari Presidente e CEO da Louis Vuitton, em comunicado.

Apesar de ao longo da sua história sempre ter comercializado estojos e necessáires para o transporte de artigos de cosmética, um dado curioso vai para o facto de o fabrico de produtos de beleza e maquilhagem não ser um passo totalmente novo e desconhecido para a Louis Vuitton. "Nos anos 20, a Louis Vuitton concebeu luxuosos pós compactos, pincéis e espelhos. Dois exemplos excecionais preservados no arquivo Louis Vuitton datam de 1925: Le Milano, um kit feito a medida para a soprano Marthe Chenal, e um nécessaire criado para o compositor polaco Jan Paderewski", salienta a marca.

