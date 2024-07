Segunda-feira

Uma das fragrâncias mais icónicas da Dolce&Gabbana acaba de ganhar novas versões para homem e para mulher mesmo a tempo do verão.

Light Blue Summer Vibes é o nome do sucessor do Light Blue que pretende adicionar um novo toque de frescura à sua coleção de perfumes.

“Criada pelo mestre perfumista Olivier Cresp, a icónica fragrância Light Blue é tingida de novidade graças às suas notas frutadas e um toque amadeirado. Mantendo a base clássica de citrinos frescos, flores e um toque quente, esta versão surge com notas de Bergamota da Calábria”, refere a marca de luxo italiana em comunicado.

Já a eau de toilette masculina, assinada pelo mestre perfumista Alberto Morillas, destaca-se por conter uma infusão de Cipreste e notas de Limão Siciliano.

Para o lançamento deste duo de fragrâncias para homem e para mulher a marca apostou num frasco com estampado branco e azul que nos remetem para os famosos azulejos de majólica italianos.

A Light Blue Summer Vibes Pour Femme (PVR: 133€) e Pour Homme (PVR: 129€) já está à venda.

Terça-feira

A Ulike Safira Air3 pretende ser a nova maior aliada de todas as mulheres e homens que pretendem livrar-se dos pelos de uma vez por todas.

Esta máquina depiladora, que combina a tecnologia de Luz Pulsada Intensa, IceTouch e arrefecimento de safira patenteado, foi desenhada para ser utilizada no conforto da sua casa e oferecer resultados profissionais.

“A tecnologia IPL tem como alvo a raiz do pelo e, através da sua capacidade de direcionar eficazmente os folículos capilares, inibe o crescimento do pelo. O arrefecimento de safira patenteado permite proteger a pele contra o calor excessivo e o desconforto, minimizando o risco de irritação e vermelhidão. A tecnologia IceTouch patenteada da Ulike está enraizada no arrefecimento clínico de contato da Safira, um dos dispositivos de arrefecimento mais eficazes, que não só aumenta o conforto do utilizador como reduz os efeitos colaterais, aumentando a eficiência do tratamento”, refere a marca em comunicado.

Este aparelho destaca-se por oferecer diferentes níveis de intensidades que podem ser ajustados entre sessões e a vantagem de ser portátil.

Este método de depilação praticamente indolor permite uma redução da aparência de pelos no espaço de três semanas e um acabamento suave.

A Ulike Safira Air3 (PVP: 379,99€) já está à venda aqui.

Quarta-feira

Golden Drops é o novo sérum da Freshly Cosmetics que pretende trazer o poder dos óleos vegetais para o seu cabelo.

Consciente das agressões que os fios capilares sofrem durante a época de verão, a marca desenvolveu um produto que pretende restaurar a hidratação, vitalidade e brilho.

Este contém na sua formulação uma mistura de 10 óleos vegetais e essenciais que pretendem atuar no fortalecimento dos fios capilares, redução do efeito frizz e tornar o cabelo menos quebradiço.

“A sua estrutura química semelhante aos lípidos presentes no nosso organismo potencia a sua rápida absorção, garantindo assim uma ação instantânea e eficaz”, explica a marca sobre este produto vegan.

Com aroma a baunilha, caramelo e amêndoa, em termos de utilização este pode ser aplicado no cabelo seco ou molhado especialmente nas pontas.

O Golden Drops Oil Serum da Freshly Cosmetics (PVP: 22,95€) já está à venda online e nas lojas Wells.

Quinta-feira

Desde o início do mês que os fãs de maquilhagem têm um novo produto de maquilhagem que devem conhecer: chama-se Ultra Paleta para Rosto 3-em-1.

Para que não lhe falte nada este verão, a Avon criou uma paleta composta por blush, bronzeador e iluminador para pretende trazer o brilho do sol para o seu rosto.

Este lançamento tem um acabamento mate acetinado e está disponível em duas tonalidades distintas: a Sunkissed e a Golden Hour.

Este produto permite que tenha sempre consigo estes três essenciais de maquilhagem que poderá aplicar de forma fácil e cómoda para qualquer lugar.

A Ultra Paleta Para Rosto 3-em-1 da Avon (PVP: 10,99€) pode ser adquirida através de uma revendedora Avon ou online.

Sexta-feira

Já ouvir falar no Eight Hour HydraPlay? É o novo lançamento da marca norte-americana Elizabeth Arden desenvolvido para todos os tipos de pele.

Este apresenta-se como um creme hidratante de uso diário com efeito aperfeiçoador que vai suavizar o aspeto dos poros e devolver luminosidade, hidratação e suavidade à pele do rosto.

A hidratação e proteção da pele vão ficar a cargo da glicerina e do ácido hialurónico, enquanto a salvia sclarea vai desempenhar um papel importante na uniformização e luminosidade da tez. Já o Complexo Botânico vai combater o excesso de brilho.

Esta novidade destaca-se por conter mais de 95% ingredientes de origem natural e oferecer uma textura leve, fluída e de rápida absorção. A melhor parte? É que pode ser utilizada em qualquer rotina de beleza.

O Eight Hour HydraPlay da Elizabeth Arden (PVP: 42,69€) já está à venda no El Corte Inglés e nas lojas Perfumes & Companhia.

Sábado

Se tem por hábito pintar o cabelo e sente que este precisa de ajuda, diga olá à Color Lustre, a nova linha premium de cuidados capilares da Shu Uemura que pretende dar um boost ao cabelo com coloração.

Para este lançamento, a marca apostou na junção de extrato de sake kasu, um ingrediente ancestral famosos pelas propriedades antioxidantes, e da niacinamida, presente em diferentes produtos de skincare.

Para além de realçarem a cor, estes dois ingredientes vão ainda adicionar uma dose de força, brilho e nutrição ao cabelo pintado ao mesmo tempo que proporcionam um toque cítrico aos fios capilares.

Esta linha é composta por quatro produtos que podem ser incorporados em qualquer rotina de cuidados diários capilares: shampoo, condicionador, máscara de tratamento e óleo finalizador.

De acordo com a marca, esta nova formulação capilar consegue cuidar e proteger do cabelo com coloração até 12 semanas.

Domingo

Chama-se UV Expert Supra Screen é a mais recente novidade da Lancôme a chegar ao mercado com o objetivo de proteger e melhorar ainda mais o aspeto da sua pele.

Para além de reforçar a importância da introdução do protetor solar na sua rotina diária de beleza, este sérum com SPF 50+ quer consciencializar para outra questão: os efeitos nocivos dos raios UV na pele.

“A exposição prolongada à radiação UV é uma das principais causas do cancro de pele e do envelhecimento precoce. Estudos mostram que 70-90% dos casos de melanoma na Europa estão associados à radiação UV, assim como 80% dos sinais de envelhecimento cutâneo. Para combater estes efeitos, Lancôme desenvolveu o UV Expert Supra Screen, resultado de 40 anos de investigação sobre o exposoma – o impacto da exposição ambiental na pele”, pode ler-se em comunicado.

Formulado com niacinamida, vitamina E e extrato de dente-de-leão de química verde, este sérum pretende auxiliar tanto na uniformização do tom da pele como na redução das manchas e pequenas rugas de expressão.

Este produto, de textura leve, rápida absorção e acabamento invisível, destaca-se por oferecer uma proteção contra os raios UVB, UVA e UVA longos.

O UV Expert Supra Screen da Lancôme (PVPR: 32,70€) já está à venda em perfumarias.